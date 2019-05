Tylko 9 proc. respondentów chciałoby lidera PO Grzegorza Schetynę w roli premiera, gdyby Koalicja Europejska wygrały jesienne wybory parlamentarne. Aż połowa badanych nie widzi w tej roli żadnego z liderów partii opozycyjnych - wynika z sondażu IPSOS przeprowadzonego na zlecenie OKO.press.pl.

Respondentów zapytano o to, "kto byłby najlepszym kandydatem na premiera, gdyby obecna opozycja wygrała jesienne wybory".

Wśród możliwych odpowiedzi znaleźli się przywódcy PO, Nowoczesnej, PSL i SLD oraz lider Wiosny Robert Biedroń.

Aż 50 proc. uczestników badania wskazało na odpowiedź "żadna z tych osób".



Najwięcej - 20 proc. respondentów - widziałoby w roli premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, a 14 proc. Roberta Biedronia.



Na Grzegorza Schetynę, przewodniczącego największej partii opozycyjnej i rozdającego karty w Koalicji Europejskiej, wskazało tylko 9 proc. badanych.



Jeszcze gorsze wyniki osiągnęli Katarzyna Lubnauer - 5 proc. i Włodzimierz Czarzasty - 2 proc.





Sondaż wśród wyborców Koalicji Europejskiej

Kosiniak-Kamysz był też dwa razy częściej niż Schetyna wybierany do roli premiera wśród wyborców Koalicji Europejskiej. W tej grupie na szefa ludowców wskazało aż 39 proc., a na lidera PO 22 proc.



W elektoracie KE 20 proc. respondentów na stanowisku szefa rządu nie widzi nikogo z przywódców partii opozycyjnych.



W tej grupie na Roberta Biedronia wskazało 9 proc., na Katarzynę Lubnauer - 7 proc., a na Włodzimierza Czarzastego - 9 proc.



Biedroń jest za to bezkonkurencyjny wśród wyborców Wiosny (83 proc. widzi go na czele rady ministrów).



"Koalicja Europejska ma problem z przywództwem" - podsumowuje wyniki sondażu OKO.press.pl.



Badanie zostało przeprowadzone tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.