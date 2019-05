​Liderzy Koalicji Europejskiej zapraszają na marsz "Polska w Europie"

Liderzy Koalicji Europejskiej zachęcali do udziału w marszu "Polska w Europie", który w sobotę przejdzie ulicami Warszawy. Będziemy szli i demonstrowali przywiązanie do uniwersalnych wartości europejskich, jakimi są wolność, równość i braterstwo; jesteśmy razem po to, żeby wygrać - mówili.

Zdjęcie Liderzy Koalicji Europejskiej: Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, Włodzimierz Czarzasty, Piotr Zgorzelski oraz prezydenci miast Hanna Zdanowska i Jacek Jaśkowiak / Tomasz Gzell /PAP

Marsz pod hasłem "Polska w Europie" organizowany przez Koalicję Europejską (współtworzoną m.in. przez PO, PSL, Nowoczesną, SLD i Partię Zieloni) przejdzie w sobotę ulicami Warszawy. Ma się rozpocząć na pl. Bankowym, a zakończyć na pl. Konstytucji. Na obu placach będą ustawione sceny, na których planowane są wystąpienia m.in. liderów Koalicji Europejskiej. W marszu udział weźmie także szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Lider PO Grzegorz Schetyna, zapraszając na marsz podkreślił w piątek, że Koalicja Europejska chce pokazać, że "może i chce być razem". "Będziemy szli koło siebie, będziemy mówić o podstawowych prawach: o demokracji, o praworządności o pozycji Polski w UE, o wolnościach obywatelskich, o prawach mniejszości, o tym wszystkim, co najważniejsze" - zapowiedział polityk.

Poseł PSL Piotr Zgorzelski dodał, że podczas marszu "Polska w Europie" Koalicja Europejska będzie demonstrować przywiązanie do uniwersalnych wartości europejskich, jakimi są wolność, równość i braterstwo, a także da świadectwo solidarności. "Pozytywna energia, radość to jest to, co nas łączy, a jednocześnie odróżnia od naszych przeciwników, którzy nie chcieli uwierzyć, że w różnorodności może być siła" - podkreślił.

"Marzyliśmy o zjednoczonej opozycji, mamy zjednoczoną opozycję. Jesteśmy razem po to, żeby wygrać. Jutro można to pokazać - że jesteście ze zjednoczoną opozycją, że chcecie razem maszerować" - podkreśliła liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Do udziału w marszu zachęcali także szef SLD Włodzimierz Czarzasty oraz współprzewodniczący Zielonych Marek Kossakowski.