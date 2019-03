​Liderzy Konfederacji o tzw. ACTA 2: Jest szansa, żeby te przepisy wyrzucić do kosza

Z apelem do polskiego rządu, aby nie implementował dyrektywy o prawach autorskich, tzw. ACTA 2 zwrócili się w środę liderzy Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy - Janusz Korwin-Mikke i poseł Jacek Wilk. Ich zdaniem jest szansa, że nowy europarlament te przepisy "wyrzuci do kosza".

Zdjęcie Liderzy Konfederacji: Janusz Korwin-Mikke, Kaja Godek, Robert Winnicki /Jacek Domiński /Reporter

Parlament Europejski w Strasburgu poparł we wtorek unijną dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, tzw. ACTA 2, która zmienia zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. 348 europosłów było za, 274 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu europosłowie PiS wypowiedzieli się przeciwko dyrektywie. Siedmiu europosłów PO zagłosowało za, czterech przeciw. Europosłowie PSL - Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski - byli przeciw. Przeciwko był też Adam Gierek (SLD-UP). Od głosu wstrzymali się Bogusław Liberadzki i Janusz Zemke (SLD).

"Jest szansa, żeby te przepisy wyrzucić do kosza"

Podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Wilk zwrócił uwagę, że "jak na warunki" europarlamentu tzw. ACTA 2 przegłosowano niewielką liczbą głosów i jest "pewien czas" na zaimplementowanie tej dyrektywy. "Wobec tego apelujemy do rządu polskiego, żeby w tym momencie takiej implementacji nie czynił, żeby tych zasad nie dostosowywał do prawa polskiego" - mówił.

"W nowym europarlamencie, gdzie zdecydowanie więcej będzie 'uniorealistów' i tych, którzy sceptycznie odnoszą się do działań Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, jest szansa, żeby te przepisy po prostu zmienić i wyrzucić do kosza. To jest ten ratunek, który w tym momencie widzimy dla wolności w internecie" - powiedział przewodniczący koła poselskiego Konfederacja.

Zdjęcie Protest w Warszawie. Uczestników wsparł Janusz Korwin-Mikke / Andrzej Hulimka / Agencja FORUM

Korwin-Mikke o niebezpieczeństwach

Korwin-Mikke ocenił, że dyrektywa "grozi" m.in. cenzurowaniem krytycznych wobec rządu treści w internecie. "Na przykład przed wyborami rząd - na jakimś maleńkim portalu - zamieszcza 100 artykułów o tym, że 'rząd jest okropny, rząd trzeba obalić', (...) a potem, jak ktoś spróbuje w internecie napisać, że 'rząd jest okropny i trzeba go obalić', to zostaje to 'zdjęte', ponieważ narusza prawo autorskie tego kogoś, kto zamieścił to na tamtym portaliku" - mówił prezes Partii KORWiN.

Przyznał, że "na szczęście można jeszcze robić pastisze, parodie, satyry i polemiki", ale ma wątpliwości, jak takie treści będą sprawdzane przez "automaty", które będą filtrować treści w sieci. "Artyści polemizowali ze sobą, robili swoje pastisze, a teraz nie będą mogli tego robić w dużej mierze. To jest bardzo niebezpieczne. A w ogóle, to prawa odbiorców kultury i sztuki są naruszane w tym momencie" - podkreślił Korwin-Mikke.

"Haniebna postawa europosłów PO"

Wilk odniósł się także do - jak mówił - "haniebnej postawy europosłów Platformy Obywatelskiej". Zwrócił uwagę, że nadal w internecie są powielane informacje, "jak to w pewnym momencie Platforma była niby przeciwko ACTA 2".

"I jak się skończyło? Tak jak zawsze - popieraniem cudzych interesów. To haniebna postawa posłów Platformy Obywatelskiej, to jest lista hańby, oni się powinni z tego wytłumaczyć, i w żadnym wypadku nie powinny znaleźć się po raz drugi w Parlamencie Europejskim" - powiedział Wilk.