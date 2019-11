Lider PO Grzegorz Schetyna, szef SLD Włodzimierz Czarzasty i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się we wtorek ws. obsady prezydium Senatu. Podczas spotkania padły konkretne nazwiska dotyczące obsady prezydium Senatu.

Do spotkania liderów opozycyjnych ugrupowań doszło wieczorem w Warszawie. Po spotkaniu Czarzasty powiedział, że "sprawy idą w dobrym kierunku, ale potrzebne jest dogranie kilku szczegółów". Ma się to odbyć na kolejnych spotkaniach. Jak zaznaczył szef SLD, kolejny termin musi być dostosowany do grafiku aktywności wszystkich polityków uczestniczących w dotychczasowych spotkaniach. Czarzasty przyznał też, że atmosfera spotkania była dobra.

Podczas spotkania padły konkretne nazwiska dotyczące obsady prezydium Senatu, ale jego uczestnicy umówili się, aby nie przekazywać tych informacji mediom.

Liderzy PO, PSL i SLD spotkali się już ws. Senatu pod koniec października.

Opozycja w wyniku wyborów parlamentarnych ma w Senacie większość - 51 przedstawicieli, w tym Koalicja Obywatelska - 43.

W kontekście obsady stanowiska marszałka Senatu najczęściej padają nazwiska reprezentantów KO m.in. Bogdana Borusewicza, który pełnił już tę funkcję przez trzy kadencje (w latach 2005-2015), Bogdana Klicha, Sławomira Rybickiego i Bogdana Zdrojewskiego. Z informacji PAP wynika, że żaden z nich nie cieszy się jednak, nawet w samej Platformie Obywatelskiej, na tyle silnym poparciem, aby być pewnym kandydatem na to stanowisko.

Swoich przedstawicieli w prezydium Senatu chciałyby mieć także PSL oraz lewicowy blok - SLD, Wiosna, Lewica Razem. W połowie października lider Wiosny Robert Biedroń mówił, że Lewica oczekuje dyskusji na temat obsady prezydium Senatu. "Chcielibyśmy wybrać kandydatów i kandydatki do prezydium Senatu z puli trzech, czterech kandydatur i chcielibyśmy, aby to prezydium Senatu odzwierciedlało wszystkie siły polityczne obecne w Senacie" - zaznaczył wówczas Biedroń.

Jak dowiedziała się PAP, kandydatura wiceprezes Wiosny Gabrieli Morawskiej-Staneckiej jest warunkiem poparcia przez lewicę kandydata Koalicji Obywatelskiej na marszałka Senatu. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty mówił w poniedziałek rano w radiu Zet, że ma mandat do zgłoszenia konkretnej osoby i "wybronienia jej pozycji". Pytany, czy kandydatką lewicy na wicemarszałek Senatu będzie Morawska-Stanecka, odpowiedział, że taka informacja zostanie podana po jej ustaleniu.



W niedawnych wyborach PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska - 43 mandaty, PSL - trzy, a SLD - dwa. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).