Jedna ze studentek Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas nauki do egzaminu, znalazła w książce list dziadka do wnuczki, napisany w 1997 r. Po informacji zamieszczonej na faceboowym profilu uczelni odnalazła się adresatka listu.

Wzruszający list dziadka do wnuczki, napisany 23 lata temu, znalazła jedna ze studentek biologii w książce "Podstawy embriologii zwierząt". Uczelnia postanowiła odnaleźć adresatkę listu, prawdopodobnie również studentkę biologii z tamtych czasów.

Dzięki zamieszczonej w mediach społecznościowych informacji kobieta szybko się odnalazła. Już dzień później uczelnia poinformowała, że list należy do pani Magdaleny Nowosielskiej, która 23 lata temu studiowała na ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, czyli dzisiejszym Uniwersytecie Przyrodniczym.



"Dziadek pani Magdaleny, pan Zdzisław Nowosielski z Elbląga wysłał list do wnuczki w czasie, gdy przygotowywała się do egzaminu z histologii i embriologii u prof. Kuryszki. A był to pamiętny rok we Wrocławiu, bo kilka miesięcy później zmagaliśmy się wszyscy z powodzią" - przekazała uczelnia.

Pamiątka wkrótce trafi do adresatki.