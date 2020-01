Senatorowie, członkowie KRS, Krzysztof Kwiatkowski (niezależny) i Bogdan Zdrojewski (KO), na posiedzeniu Rady wnieśli o okazanie im list poparcia pod kandydaturami sędziowskimi. Drugi ich wniosek dotyczy cofnięcia delegacji sędziemu Pawłowi Juszczysznowi.

Zdjęcie Bogdan Zdrojewski /Krzysztof Kaniewski/REPORTER /Reporter

O złożeniu wniosków Kwiatkowski poinformował dziennikarzy po piątkowym posiedzeniu KRS. Rada przyjęła na nim m.in. stanowisko w sprawie czwartkowej uchwały trzech izb SN, z której wynika, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W porządku było też podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do TK.

Senator podkreślił, że wraz z senatorem Zdrojewskim w obu tych sprawach przedstawiali argumenty przeciwko przyjęciu uchwał. Jak zaznaczył, głosował przeciwko, jednak Rada przyjęła je większością głosów.



Bogdan Zdrojewski o złożeniu wniosku w sprawie list poparcia do KRS poinformował natomiast na Twitterze. Do wpisu dołączył jego zdjęcie.

Nie jeden, a dwa wnioski

Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że wraz z Bogdanem Zdrojewskim złożyli dwa wnioski. Jeden z nich dotyczy udostępnienia im poprzez okazanie list poparcia pod kandydaturami sędziowskimi do KRS.

Drugi wniosek dotyczy decyzji prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego, który uchylił wydaną w poniedziałek zgodę swojego zastępcy na wyjazd Juszczyszyna do Warszawy. We wtorek sędzia Juszczyszyn miał w Kancelarii Sejmu obejrzeć listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu, wycofanie sędziemu Juszczyszynowi delegacji uniemożliwiło przedstawienie żądanych list.

Senatorowie chcą zapytać prezesa, czy decyzja o cofnięciu delegacji była decyzją jednorazową czy decyzją bezterminową

Kiedy odpowiedź w sprawie list poparcia?

Bogdan Zdrojewski z kolei powiedział, że złożył wniosek w sprawie list poparcia do KRS dlatego, iż ma poważne wątpliwości, jak te listy wyglądają. "Chcemy wiedzieć, czy nie naruszają one przepisów prawa, dlatego postanowiliśmy zobaczyć, jak wyglądają te wnioski wraz z uzasadnieniem, z podpisami, i sprawdzić, czy spełniają warunki prawne" - podkreślił senator.

Na pytanie, czy dostał już jakąś odpowiedź, Zdrojewski odparł, że spodziewa się odpowiedzi na początku przyszłego tygodnia. "W przyszłym tygodniu też jest Rada, więc liczymy na to, że we wtorek będziemy mieli możliwość wglądu w te listy" - zaznaczył Zdrojewski.

Stanowisko KRS

KRS na piątkowym posiedzeniu przyjęła m.in. stanowisko w sprawie czwartkowej uchwały trzech Izb SN, z której wynika, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie.



Sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu, nie może powstrzymać się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych - głosi stanowisko KRS. Za przyjęciem stanowiska opowiedziało się 14 członków KRS przy jednym głosie przeciwnym.

Wybór członków KRS

Wybór 15 sędziów - członków KRS, na wspólną czteroletnią kadencję, nastąpił przez Sejm w marcu 2018 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 r. - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli.