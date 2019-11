LOT będzie woził rybki akwariowe ze Sri Lanki

Nietypowi "pasażerowie" znajdą się na pokładach samolotów rejsowych LOT-u latających z Kolombo na Sri Lance do Warszawy. Linia lotnicza dreamlinerami będzie przewozić rybki akwariowe prosto z rafy koralowej.

Zdjęcie Samolot linii lotniczych LOT - zdjęcie ilustracyjne /Fot. Stanislaw Kowalczuk /East News

PLL LOT 3 listopada br. zainaugurowały bezpośrednie rejsy z Warszawy do Kolombo na Sri Lankę. Jest to regularne sezonowe połączenie realizowane do 28 marca 2020 r. trzy razy w tygodniu.

Z okazji inauguracji nowego połączenia narodowego przewoźnika, w Kolombo odbyła się w poniedziałek uroczysta gala.

"Od kilku lat rozwijamy cargo. Jest to ważna część naszego biznesu lotniczego. Na lotach ze Sri Lanki będziemy wozić ryby akwariowe. Rafa koralowa, która roztacza się wokół Sri Lanki, jest jedną z najatrakcyjniejszych na świecie, z ciekawą fauną i florą. Ryby akwariowe będą przewożone naszymi samolotami w specjalnych warunkach" - powiedział wiceprezes spółki ds. handlowych Michał Fijoł.

Ambasador Polski na Sri Lance Adam Burakowski, wskazał, że nowe połączenie LOT-u jest "kamieniem milowy w stosunkach polsko - lankijskich".

"Na pewno będzie to oznaczać zbliżenie obu narodów, a także zwiększenie współpracy gospodarczej. Mam nadzieję, że w tym również eksportu polskich produktów, w szczególności żywności wysoko przetworzonej, która często znajduje się w tutejszych hotelach" - powiedział ambasador. Wskazał, że chodzi m.in. o soki owocowe.

Podkreślił, że Sri Lanka eksportuje duże ilości herbaty i - zdaniem ambasadora - połączenie LOT może przyczynić się do wzrostu eksportu tego produktu.

Otwarcie na Azję Południową

Ambasador przypomniał, że we wrześniu bieżącego roku LOT uruchomił bezpośrednie połączenie z Warszawy do New Delhi. "Bardzo mnie cieszy, że region Azji Południowej jest coraz bardziej dostrzegany w Polsce. Jest to region, który odgrywa coraz większe znaczenie w polityce globalnej" - wskazał. Dodał, że Sri Lankę zamieszkuje ponad 20 mln ludzi.

Zdjęcie Karmienie mieszkańców akwarium, zdjęcie ilustracyjne / ROSLAN RAHMAN / AFP

Z okazji inauguracji bezpośredniego połączenia LOT-u na Sri Lankę, w Kolombo odbędzie się Forum Biznesu Polska - Sri Lanka z udziałem przedstawicieli m.in. polskiego i lankijskiego biznesu. Ma ono dotyczyć nowych możliwości współpracy gospodarczej i inwestycyjnej pomiędzy oboma krajami.

Samoloty narodowego przewoźnika będą startowały z Lotniska Chopina o godz. 14.25 w piątki, środy i niedzielę z lądowaniem na lotnisku w Kolombo o 4.15 czasu lokalnego. W drodze powrotnej maszyny będą startować ok. godz. 8.05 czasu lokalnego w poniedziałki, czwartki i soboty; do Warszawy przylecą ok. godz. 14. Trasę będą obsługiwały najnowocześniejsze maszyny przewoźnika - Boeingi 787 Dreamliner.

LOT w ub. roku przewiózł rekordową liczbę ponad 8,9 mln pasażerów, o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W grudniu polski przewoźnik planuje przewieźć 10-milionowego pasażera. LOT obecnie używa na co dzień 90 nowoczesnych samolotów. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie 111 połączeń, w tym 17 tras dalekiego zasięgu.