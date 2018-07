LOT odwołał dwa rejsy z powodu awarii dreamlinera

Kolejna usterka dreamlinera należącego do LOT-u - dowiedziało się Polskie Radio. Z powodu problemów technicznych Boeing 787 został uziemiony na lotnisku O'Hare w Chicago.

Zdjęcie Dreamliner LOT-u /Krzysztof Kapica /East News

Samolot, w którym wykryto awarię, miał planowo wystartować w środę po południu czasu lokalnego w lot powrotny do Polski. Piloci jeszcze na lotnisku wykryli usterkę systemu elektrycznego. W związku z tym, lot numer LO2 trzeba było odwołać.

Reklama

"Samolot musiał zostać uziemiony. Pasażerowie zostali zakwaterowani w hotelach. Zapewniamy również zmianę rezerwacji na inne dostępne połączenia, nie tylko LOT-em, ale również innymi liniami" - powiedział rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki.

W związku z awarią dreamlinera został odwołany także czwartkowy rejs numer LO1 z Warszawy do Chicago. Uziemiona maszyna po planowym wylądowaniu w Polsce miała bowiem ponownie lecieć do Stanów Zjednoczonych. LOT zapewnia, że awarię da się usunąć na czas - tak, by samolot wyleciał do kraju dobę po pierwotnie planowanym starcie.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za opóźnienia powyżej trzech godzin pasażerom należy się odszkodowanie do kwoty 600 euro.