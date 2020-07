LOT publikuje pierwsze dane o wakacyjnych połączeniach

Barcelona, Burgas i Korfu to kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem w wakacyjnej siatce połączeń PLL LOT. Przewoźnik opublikował właśnie pierwsze statystyki. Wakacyjna siatka została wprowadzona na początku lipca. Linia zaoferowała ponad 30 kierunków i ponad 130 połączeń z Warszawy i dziewięciu portów regionalnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także połączenia na Majorkę i do Chorwacji.

Zdjęcie LOT publikuje pierwsze dane dotyczące wakacyjnych połączeń /Beata Zawrzel /Reporter

Dotychczas bilety kupiło ponad 200 tys. osób i - jak zapewniają przedstawiciele przewoźnika - liczba ta stale rośnie.

Reklama

Jednocześnie polski przewoźnik stopniowo przywraca regularne rejsy międzynarodowe. Od początku lipca ruszyły loty m.in. do Amsterdamu, Paryża, Dusseldorfu, Bukaresztu, Kijowa, a dreamlinery LOT-u ponownie startują do Tokio, Toronto i Seulu.

Od 15 lipca pasażerowie będą mogli podróżować też m.in. do Londynu, Berlina, Pragi, Kijowa, Frankfurtu, Hamburga, Mediolanu, Genewy, Istambułu, Belgradu czy Tallina.

LOT wraca też do swojej drugiej bazy w Budapeszcie, wykonując zapowiadane na początku roku rejsy do Dubrownika i Warny. Od 20 lipca polski przewoźnik poleci również ze stolicy Węgier do Seulu.

W sumie w bieżącym sezonie letnim w ofercie LOT-u znajduje się ponad 130 połączeń i ponad 70 kierunków podróży.

Zdjęcie Plaża w Barcelonie / Paco Freire/SOPA Images/LightRocket / Getty Images

Zawieszone loty z powodu pandemii

PLL LOT musiał zawiesić regularne połączenia w pierwszej połowie marca. Przyczyną była pandemia koronawirusa. Samoloty polskiego przewoźnika realizowały jedynie specjalne rejsy w ramach akcji LOT do Domu oraz Cargo dla Polski.

Na początku czerwca przywrócono niektóre regularne połączenia krajowe.



Obostrzenia na lotniskach i w samolotach

Na lotniskach i w samolotach cały czas obowiązują obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Obowiązkowe jest noszenie maseczek oraz utrzymywanie dystansu.

Od pierwszego lipca samoloty wszystkich przewoźników korzystających z polskich lotnisk mogą latać z kompletem pasażerów na pokładach. Wcześniej obowiązywała zasada tzw. szachownicy, co oznaczało, że samolot może być wypełniony tylko w połowie.