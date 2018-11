Lotnisko Chopina obsłużyło ok. 15,3 mln pasażerów od stycznia do końca października

Warszawskie Lotnisko Chopina od stycznia do końca października br. obsłużyło ok. 15,3 mln pasażerów - poinformował w czwartek port. To o 13,1 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Prawie 13,8 mln osób skorzystało z połączeń międzynarodowych.

Zdjęcie Lotnisko Chopina w Warszawie /123RF/PICSEL

Jak poinformował port w komunikacie, w ciągu dziesięciu minionych miesięcy 2018 r. lotnisko obsłużyło 13,8 mln pasażerów w ruchu międzynarodowym (to o 18,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.). W ruchu krajowym było to blisko 1,5 mln osób.

"Łącznie - od stycznia do października br. - stołeczne lotnisko obsłużyło ok. 15,3 mln podróżnych. To o 13,1 proc. więcej w porównaniu rok do roku. Udział w ruchu pasażerów tranzytowych zbliżył się do poziomu 30 procent" - czytamy.

W samym październiku, stołeczny port obsłużył 1,6 mln pasażerów. W tym samym miesiącu ub.r. było to 1,4 mln osób. "Nigdy wcześniej w październiku z Lotniska Chopina nie skorzystała tak duża liczba podróżnych" - wskazuje port.

W komunikacie przypomniano, że w październiku linie lotnicze EasyJet rozpoczęły loty z Warszawy do London-Gatwick (cztery razy w tygodniu), Berlin-Tegel (codziennie), a także do Bazylei (trzy razy w tygodniu) i Genewy (cztery razy w tygodniu).

"Od 28 października 2018 r. Qatar Airways zmienił wykorzystywany dotychczas na wieczornych połączeniach średniej wielkości samolot A320 na większy i nowocześniejszy Boeing 787 Dreamliner, jednocześnie dodając trzecią rotację dziennie w poniedziałki i piątki obsługiwaną przez Airbus A330, co zwiększa liczbę lotów na trasie z Warszawy do Dausze do 16. w tygodniu" - czytamy w komunikacie.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. port odprawił 15,8 mln pasażerów - o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. W sezonie zima 2018/2019 rozkład lotów z lotniska zawiera 114 połączeń regularnych i 40 czarterowych. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".