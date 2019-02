- Nie mam sympatii do zdrajców - tak o Kamili Gasiuk-Pichowicz mówiła w wywiadzie dla magazynu "Plus Minus", weekendowego wydania "Rzeczpospolitej", szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Kamila Gasiuk-Pichowicz w grudniu ub. roku, wraz z sześcioma posłami - Markiem Sową, Kornelią Wróblewską, Michałem Jarosem, Pawłem Kobylińskim, Elżbietą Stępień, Krzysztofem Truskolaskim, opuściła szeregi Nowoczesnej, dołączając do klubu PO-KO (szeregi nowego klubu zasilił także Piotr Misiło, który został wcześniej wyrzucony z Nowoczesnej).

Tuż po odejściu byłej przewodniczącej klubu Lubnauer w wywiadzie dla RMF FM mówiła: - To była zdrada. Zdradziła swoich ludzi. Dlatego, że przewodniczący klubu, dowódca, nie zostawia swoich ludzi za burtą i nie odchodzi dla swoich własnych korzyści.

W piątek, w magazynie "Plus Minus", weekendowym wydaniu "Rzeczpospolitej", Lubnauer została zapytana przez Piotra Witwickiego o to, co dzisiaj myśli o Kamili Gasiuk-Pihowicz.

- Nie mam sympatii do zdrajców - mówiła szefowa Nowoczesnej. - Była przewodniczącą Klubu Nowoczesnej i zrobiła wszystko, by go zlikwidować. Inaczej tego nie można ocenić. To było szkodliwe politycznie też dla całego projektu szerokiej koalicji opozycji demokratycznej - kontynuowała.

W wywiadzie padło również pytanie o stosunek do szefa PO, Grzegorza Schetyny.

- Od Grzegorza wszyscy oczekują szerokiej, stabilnej koalicji, jak na razie bez rezultatu - powiedziała Lubnauer. Dodała również, że zaufanie łatwo jest stracić, a trudno odbudować.

Mówiąc o swojej partii, Lubnauer stwierdziła, że jest "jedyną partią tak jednoznacznie reprezentującą ludzi, którzy solidnie płacą podatki i budują rozwój tego kraju".

