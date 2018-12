Nie uważam, że wspólny klub PO i Nowoczesnej wzmocni Koalicję Obywatelską; siłą KO jest różnorodność - mówiła w środę dziennikarzom szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer /fot. Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Prezydia klubów PO i Nowoczesnej podjęły w środę uchwały, w których opowiedziały się za utworzeniem wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. Następnie jednak przyjęta przez władze klubu Nowoczesnej uchwała - którą przedłożyła szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz- została odrzucona przez posłów tej partii.

"Chcemy wzmacniać Koalicję Obywatelską jako podmiot startujący w kolejnych wyborach, natomiast nie uważamy, że formą wzmocnienia jest wspólny klub" - oświadczyła Lubnauer. Jak uzasadniała, oddzielne kluby dają partiom więcej możliwości do zabierania głosu, czy prezentowania w mediach poglądów. "Poza tym, siłą KO była jej różnorodność" - dodała.

"Dla nas najważniejsze jest to - jestem przekonana, że również dla tych posłów, którzy podpisali się za wspólnym klubem - by zbudować silną propozycję dla Polaków na wybory do Parlamentu Europejskiego i polskiego parlamentu, w to chcę wierzyć" - mówiła szefowa Nowoczesnej.

Pytana, czy w klubie jest jeszcze miejsce dla Kamili Gasiuk-Pihowicz, Lubnauer oświadczyła, że jest ona wciąż członkiem Nowoczesnej i szefową klubu. Zaznaczyła jednocześnie, że będzie jeszcze rozmawiać z nią na temat dalszej współpracy. "Każde przegrane głosowanie boli, ale jestem przekonana, że nasi posłowie wiedzą, że celem wszystkich nas jest to samo, że wszyscy myślimy o przyszłości Polski i wszyscy myślimy o tym, że Koalicja Obywatelska dała Polakom nadzieję" - mówiła. Dodała, że "na pewno nie przyłoży się do konfliktu w opozycji".

"Dzisiaj klub podjął decyzję, że chce funkcjonować w obecnej strukturze, czyli jako oddzielny klub poselski" - mówiła Lubnauer. Podkreśliła, że formuła Koalicji Obywatelskiej opierająca się na się na współpracy różnych ugrupowań pozwala na uzyskania najlepszego wyniku wyborczego.