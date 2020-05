Łukasz ​Szumowski apeluje do pacjentów onkologicznych

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do pacjentów onkologicznych o zgłaszanie się - w razie podejrzenia nowotworu - do placówek medycznych i o nieprzerywanie podjętego leczenia. Zapewnił, że w dobie pandemii szpitale i oddziały onkologiczne zobowiązane są do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zdjęcie Łukasz Szumowski /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Apel Szumowskiego zamieszczono we wtorek na stronie resortu i w mediach społecznościowych. Minister zwrócił uwagę, że w związku z pandemią COVID-19 i obawami przed zakażeniem zanotowano spadek liczby pacjentów przyjmowanych do szpitali onkologicznych, a także wzrost liczby pacjentów odwołujących wizyty.

Reklama

Zaznaczył, że jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ pomyślność leczenia chorób nowotworowych zależy przede wszystkim od stadium zaawansowania choroby, a zbyt późne zgłoszenie się do lekarza daje gorsze rokowania na pokonanie choroby.

Gwarancja bezpieczeństwa

Szef resortu zdrowia zapewnił, że w dobie pandemii COVID-19 szpitale i oddziały onkologiczne zobowiązane są do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym korzystania ze środków ochrony osobistej.

"Dzięki wprowadzonym standardom zgłaszający się pacjenci mają zagwarantowaną bezpieczną diagnostykę, a leczenie prowadzone jest w warunkach monitorowanych w trybie ciągłym" - podkreślił.

Wskazał, że pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej w formie teleporady. "W tym celu należy skontaktować się ze swoim ośrodkiem zdrowia lub umówić się na teleporadę, korzystając ze strony pacjent.gov.pl" - zalecił Szumowski.

Apel do wszystkich Polaków

Minister zaapelował też do wszystkich Polaków o systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych. Przypomniał, że od maja następuje stopniowe odmrażanie nie tylko gospodarki, ale również ochrony zdrowia.

"Dzięki szybkiemu wdrożeniu specjalnych zasad sanitarnych podmioty lecznicze ponownie zaczynają realizować programy profilaktyki onkologicznej" - napisał.

Dodał, że informacje na temat dostępnych programów profilaktyki onkologicznej można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie pacjent.gov.pl. Informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach otwarcia placówek, które realizują badania w ramach programów profilaktycznych, można znaleźć na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta - https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne.