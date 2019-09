Łukasz Szumowski dla Interii: Inwestycja w ludzi to nasz znak firmowy

- Są takie szpitale, gdzie posiłki są dobre, a są takie, jak widzieliśmy, gdzie jest parówka z bułką. Tak nie może żywić się szczególnie kobieta w ciąży. Dlatego wprowadziliśmy nowe rozwiązania - mówi Interii minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Wiemy, jak ważne dla pacjentów są posiłki w szpitalach. Wiemy, że nie we wszystkich szpitalach są one odpowiednio zorganizowane. Są takie szpitale, gdzie posiłki są dobre, a są takie, jak widzieliśmy, gdzie jest parówka z bułką. Tak nie może żywić się szczególnie kobieta w ciąży. W związku z tym wprowadzamy centralne standardy żywienia kobiet, gdzie jest określony skład, liczba kalorii. Za to NFZ będzie płacił określone pieniądze - mówi Interii minister Szumowski.



Dodał, że resort wprowadza takie rozwiązanie najpierw dla kobiet w ciąży, ale nie wyklucza rozszerzenia go na inne grupy.

- Wielokrotnie mówiłem, że znakiem firmowym naszej kadencji jest inwestycja w kadry, w ludzi. To była pilna sprawa. Bez tej inwestycji nie możemy mówić o funkcjonującej służbie zdrowia. Bez ludzi po prostu nie ma służby zdrowia. Musieliśmy zatrzymać exodus pracowników służby zdrowia - podkreślił minister.

