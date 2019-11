Justyna gaśnie w oczach. Cztery lata temu w jej życie brutalnie wdarł się groźny nowotwór, który udało się pokonać tylko na jakiś czas. Dziś lekarze w Polsce rozkładają ręce. Jedyną szansą na uratowanie życia tej młodziutkiej dziewczyny jest kosztowna terapia w Monterrey w Meksyku. Chora potrzebuje 760 tysięcy złotych, a czasu jest coraz mniej.

Zdjęcie W walce o zdrowie i życie Justyny liczy się każdy grosz /

Pomóż uratować życie Justyny. Przyłącz się do zbiórki

"Musimy działać szybko, nie ma czasu do stracenia!" - tak brzmi jedno z pierwszych zdań, które przeczytacie w internetowej zbiórce prowadzonej na rzecz Justyny. Stan dziewczyny pogarsza się z dnia na dzień, a w naszym kraju wyczerpały się już wszystkie dostępne metody leczenia. Meksykańska klinika specjalizująca się w leczeniu nowotworów mózgu to jedyna szansa.

Wszystko zaczęło się cztery lata temu. Pewnego dnia Justyna gorzej się poczuła. Pojawiły się bóle głowy i wymioty. Wynik tomografu nie dawał żadnych złudzeń: guz pnia mózgu.

- Nie ma słów, by opisać, jak to jest: dowiedzieć się, że po twoje dziecko przyszła śmierć. Justyna od razu trafiła na salę operacyjną. Guza niestety nie udało się wyciąć w całości. Operacja skończyła się niedowładem prawej strony ciała. Potem córka przeszła radioterapię i chemioterapię - mówi mama Justyny.

"Mam tę moc"

Walka z chorobą trwała przez cały okres liceum. Gdy tylko udało się opuścić szpital, dziewczyna nadrobiła w szkole trzy lata w jeden rok. Nauczyciele byli pełni podziwu dla jej determinacji. Życie Justyny wracało do normy: wreszcie mogła być zwyczajną nastolatką. Uczyła się do matury, była na studniówce. Marzyła o pójściu na studia. Była pewna, że udało jej się pokonać chorobę. "Mam tę moc!" - powtarzała.

W lutym czar prysł. Badania kontrolne ujawniły, że nowotwór powrócił. W takiej sytuacji każdy by się załamał. Justyna nie mogła pogodzić się z diagnozą. - Dlaczego Bóg dał mi nadzieję na zdrowie i znów ją zabrał?- pytała najbliższych.





