Macierewicz o decyzji Tuska: Nic nie jest rozstrzygnięte

Deklaracja, że Donald Tusk nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich mnie nie zaskoczyła; to jest powiedziałbym deklaracja otwarta - podkreślił w środę wyznaczony przez prezydenta na marszałka seniora Sejmu Antoni Macierewicz (PiS).

Zdjęcie Antoni Macierewicz: Deklaracja, że Donald Tusk nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, jest otwarta /Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska /Agencja FORUM

W środę w TVP Info Antoni Macierewicz pytany o decyzję szefa Rady Europejskiej, byłego premiera Donalda Tuska, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich, stwierdził, że ta deklaracja go nie zaskoczyła. "To jest powiedziałbym deklaracja otwarta. Nie wiadomo co ona znaczy, poza tym, że została wypowiedziana" - podkreślił polityk.

Jak zauważył, były premier "przyzwyczaił nas do tego, że ostateczne decyzje podejmuje w trakcie przebiegu wydarzeń" i że tego należy się spodziewać także w tym wypadku. Według Macierewicza, jeśli chodzi o decyzję Tuska, "nic nie jest do końca rozstrzygnięte".

We wtorek Antoni Macierewicz został wyznaczony przez prezydenta na marszałka seniora Sejmu IX kadencji, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się 12 listopada o godz. 12.