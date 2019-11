Krzysztof Szczerski wykluczył zmianę marszałka seniora Sejmu. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył do tej roli Antoniego Macierewicza, co spotkało się z krytyką opozycji, która zwróciła się do głowy państwa o wskazanie innego posła.

Zdjęcie Antoni Macierewicz /Maciej Luczniewski /Reporter

Szef Gabinetu Prezydenta RP powiedział w radiowej Trójce, że nie ma podstaw, by prezydent przychylił się do takiego wniosku.



"Zmiany marszałka seniora nie będzie, dlatego, że list opozycji nie podważa dwóch przesłanek, które stały u podstaw tej decyzji. Nikt nie mówi, że marszałek Antonii Macierewicz nie jest jednym z najstarszych 10 posłów wiekiem, ani nikt nie mówi, że pan marszałek Antoni Macierewicz nie jest symbolem walki Polaków o niepodległość" - wyjaśnił.

Marszałek senior Antoni Macierewicz otworzy inauguracyjne obrady Sejmu nowej kadencji. Posiedzenie zaplanowano na najbliższy wtorek, 12 listopada, na godz. 12.00.