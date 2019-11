Magdalena Adamowicz spotka się z matką zabójcy swojego męża, ale pod jednym warunkiem

Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego prezydenta Gdańska spotka się z matką Stefana W., który w styczniu śmiertelnie ranił jej męża? Zapewnia, że tak, ale potrzebuje jeszcze trochę czasu. Dodaje jednak, że dojdzie do tego tylko pod jednym warunkiem.

Zdjęcie Magdalena Adamowicz /Lukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

W rozmowie z Wirtualną Polską przekonuje: "Spotkam się z nią, gdy będę na to gotowa. Jednak na pewno nie przed urną z prochami Pawła, nie w bazylice. To będzie spotkanie w cztery oczy, bez kamer i mikrofonów. To mój bezwzględny warunek" - mówi Magdalena Adamowicz, obecnie europosłanka.

Reklama

I powtarza po raz kolejny, że bardzo żal jej matki Stefana W. "Ona też kogoś straciła - swojego syna. Do końca będzie żyła z ciężarem, że jej dziecko zabiło człowieka. Wierzę, że jako matka zrobiła wszystko, co było w jej mocy, żeby jej syn był dobrym człowiekiem. Wierzę, że dla niej to tragedia - twierdzi Adamowicz.

To reakcja na słowa matki Stefana W., która w TVN24 mówiła, że chce osobiście przeprosić rodzinę byłego prezydenta Gdańska i spotkać się "w kościele Mariackim, przy urnie prezydenta, żeby on był też z nami w tym momencie".

Przypomnijmy, że Paweł Adamowicz został zaatakowany 13 stycznia tego roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gdy przemawiał, na scenę wbiegł Stefan W. i ugodził go nożem. Mimo starań lekarzy, następnego dnia prezydent zmarł.

Stefan W. był poddany obserwacji biegłych psychiatrów. Przed kilkoma dniami Radio Gdańsk podało nieoficjalnie, powołując się na ich opinie, że w chwili zabójstwa sprawca był niepoczytalny.

Gdyby potwierdziły się te informacje, Stefan W. nie stanie przed sądem, ale trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.