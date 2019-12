Wybór kandydata na prezydenta to zadanie konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej, która zebrała się w sobotę w Warszawie. W tajnym głosowaniu delegaci będą wybierać między wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską a prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. "Nadchodzą wybory prezydenckie, ważne wybory, które, głęboko wierzymy, będą początkiem zmiany politycznej w Polsce" - mówił w swym wystąpieniu Grzegorz Schetyna.

Zdjęcie Lider PO Grzegorz Schetyna przemawia podczas konwencji krajowej PO / Leszek Szymański /PAP

W przerwie konwencji Rada Krajowa PO ustali kalendarz wyboru szefa partii. Bezpośrednio przed konwencją zebrał się Zarząd Krajowy PO, który ma przedstawić Radzie rekomendacje w tej sprawie.

Schetyna: Głęboko wierzymy w te wybory

Lider PO Grzegorz Schetyna podczas swego wystąpienia wskazywał, że delegaci Platformy przyjechali na konwencję do Warszawy, ponieważ zależy im na Polsce.

"Nadchodzą wybory prezydenckie, ważne wybory, które, głęboko wierzymy, będą początkiem zmiany politycznej w Polsce. Bo wszyscy widzimy jak Andrzej Duda osłabił pozycję prezydenta, bo tęsknimy za poważnym podejściem do tego urzędu. I wreszcie - co najważniejsze - bo mamy dwóch świetnych kandydatów: Małgorzatę Kidawę-Błońską i Jacka Jaśkowiaka" - mówił Schetyna.

Szef Platformy dziękował obojgu kandydatom za spotkania i rozmowy, jakie odbyli podczas prawyborów. "To była wielka inwestycja w dobry wynik wyborczy w maju" - mówił.

W swoim przemówieniu, Schetyna odniósł się także do działań partii rządzącej.



"Do Polaków coraz jaśniej dociera prawda o przygodach Macierewicza i jego protegowanych. O hipokryzji Andrzeja Dudy, który obiecywał walkę z postkomuną, a zaprzysięga prokuratora stanu wojennego. Oligarchia państwowa wściekle atakuje, zwłaszcza przez telewizję państwową. Wasza partyjna KRS nie istnieje, zarówno w świetle orzecznictwa europejskiego, jak i konstytucji RP" - mówił.

Zdjęcie Głosowanie na konwencji krajowej PO / Leszek Szymański / PAP

Sytuacja w Senacie

Jak stwierdził Schetyna, wybory sprzed dwóch miesięcy przyniosły "niejednoznaczny werdykt wyborców. "PiS wygrał w Sejmie, choć pamiętajmy, opozycja zdobyła blisko milion głosów więcej. Z drugiej strony, to my wygraliśmy Senat. Mamy tam większość, która byłaby solidniejsza gdyby nie to, że w kilku okręgach wystawiono, wbrew ustaleniom, kolejnych kandydatów opozycyjnych lub pod opozycją się podszywających" - powiedział Schetyna.

"Ale mamy w Senacie świetnego marszałka, prof. Tomasza Grodzkiego (...) mamy opozycyjne prezydium w Senacie, a w senackich komisjach już odbywają się rzetelne, twarde rozmowy z przedstawicielami rządu PiS. Rzetelne i twarde, bo prowadzone w interesie państwa" - ocenił.

Szef PO podkreślił, że już przygotowywane są ustawy przywracające ład w sądownictwie czy rekompensujące samorządom środki zabrane przez obecną władzę. "I będziemy o to twardo walczyć" - zadeklarował.

Schetyna stwierdził ponadto, że jesteśmy przed wyborami prezydenta w sytuacji gdy "państwo jest wykorzystywane i rujnowane przez rządzących, w tym przez dotychczasowego prezydenta".

Lider PO powiedział, że po odzyskaniu Senatu czas na kolejne kroki. "Najpierw wybory prezydenckie. Po nich sfinalizujemy prace nad całościowym wspólnym programem Koalicji Obywatelskiej, a wszystko to skończy się w przyszłym roku wielkim kongresem programowym i wtedy - jestem przekonany - będzie już istniał szeroki obóz zmiany, którego siłą będzie wspólny cel, a tym celem jest budowa Polski przyszłości" - mówił Schetyna.

Schetyna podziękował też tym politykom, którzy zakładali Platformę: Donaldowi Tuskowi, Andrzejowi Olechowskiemu i Maciejowi Płażyńskiemu.

Ostatni etap

Sobotnia Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej jest ostatnim etapem ogłoszonych ponad miesiąc temu prawyborów, które mają wskazać kandydata tej partii na prezydenta. O nominację ponad 700 delegatów zjazdu walczą: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Konwencja odbywa się w hali Global Expo na stołecznej Pradze Północ.

Głosowanie na kandydatów ugrupowania na prezydenta ma być tajne i będzie odbywać się przy pomocy kart do głosowania.

Z rozmów PAP z posłami Platformy z różnych regionów wynika, że większość z nich opowiada się za kandydaturą Kidawy-Błońskiej. Sympatycy wicemarszałek Sejmu przekonują nawet, że głosować na nią zamierza około 70 proc. delegatów sobotniej konwencji. Z kolei zwolennicy Jaśkowiaka szansy na prawyborcze zwycięstwo swego faworyta upatrują w tajnym głosowaniu.

Wchodzącą na konwencję Kidawę-Błońską powitały okrzyki i wiwaty jej zwolenników. Wejście Jaśkowiaka było mniej spektakularne.

W przerwie obrad sobotniej konwencji ma się zebrać Rada Krajowa Platformy, by przyjąć uchwałę o rozpisaniu wyborów przewodniczącego partii. Ewentualny następca Grzegorza Schetyny zostanie wybrany (podobnie jak obecny lider w 2016 r. i Donald Tusk w 2013 r.) w drodze wyborów bezpośrednich, w których prawo udziału będą mieli wszyscy członkowie ugrupowania.

Chęć ubiegania się o przywództwo w PO zgłosili już: szef klubu Koalicji Obywatelskiej (obecnie wiceprzewodniczący partii) Borys Budka, senator Bogdan Zdrojewski oraz posłanka Joanna Mucha.

Wciąż nie wiadomo, czy o reelekcję zdecyduje się walczyć Schetyna. Jego kadencja upływa z końcem stycznia 2020 roku.