Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta - zdecydowała w sobotę konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Na Kidawę-Błońską głosowało 345 uczestników konwencji, na Jacka Jaśkowiaka - 125 delegatów - poinformował szef Komisji Wyborczej Rafał Grupiński.

Reklama

Tuż po ogłoszeniu wyników wicemarszałek Sejmu powiedziała: Wygrałam z Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Andrzejem Dudą; będę prezydentem wszystkich Polaków.



"Wygramy te wybory, nie będą się już Polacy musieli wstydzić prezydenta, będę prezydentem wszystkich Polaków. Od dzisiaj pracujemy na zwycięstwo, zapraszam do tego wszystkie Polki i Polaków, możemy wygrać i wygramy w maju, zapraszam was do zwycięstwa" - dodała Kidawa-Błońska.

Do zwycięstwa Kidawy-Błońskiej odniósł się także lider PO





Sobotnia Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej jest ostatnim etapem ogłoszonych ponad miesiąc temu prawyborów. O nominację ponad 700 delegatów zjazdu walczyli: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.