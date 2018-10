Małopolska kurator o "indoktrynacji w imię niszczącej ideologii"

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak pomysł "Tęczowego piątku" nazwała "indoktrynacją w imię niszczącej ideologii". W sieci zawrzało.

W sprawie planowanej na piątek kampanii "Tęczowy piątek" organizowanej przez Kampanię Przeciw Homofobii wypowiedziała się m.in. minister Anna Zalewska. Ostrzegła, że dyrektorzy, którzy zorganizują takie spotkania w swoich szkołach, złamią prawo oświatowe.

Stanowisko zajęła też małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Zamieściła na Twitterze wymowny apel.

"Wierzę w mądrość nauczycieli. Bycie nauczycielem to wyjątkowa odpowiedzialność za przyszłość narodu i państwa polskiego. W małopolskich szkołach jednakowo traktujemy każde dziecko, do każdego odnosimy się z szacunkiem. Jako nauczyciele pokazujemy uczniom, jak piękny jest świat, uczymy się w nim poruszać i wychowujemy do wartości zgodnie z zapisem Konstytucji RP art. 18. Szkoła nie jest miejscem, gdzie uczniowie, czy nauczyciele afiszują się swoją seksualnością. Seksualność uczniów, w ogromnie przeważającym procencie nieletnich, jest sztucznie podnoszonym tematem, w celu wzbudzania niezdrowej sensacji i szukania pretekstów do destabilizowania funkcji wychowawczej szkoły. Uczniowie nie mogą być w szkołach poddawani indoktrynacji. Nie ma na to mojej zgody i ufam, że także nauczycieli i dyrektorów szkół" - napisała Barbara Nowak.

Wobec powyższych słów internauci odpowiedzieli małopolskiej kurator oświaty. Część zgadza się z jej słowami, a część domaga się, wobec powyższego, usunięcia religii ze szkół. Jeden z internautów ocenił też wpis kurator jako "oburzający".