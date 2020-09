Marcin Horała: Ważniejsze jest, by to polski hotelarz zarabiał

- Większym problemem jest do, że do nas nie przylatują goście - w ten sposób wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wyjaśniał w programie Polsat News "Graffiti" brak podziału zakazu lotów do Hiszpanii na część kontynentalną i wyspiarską. Postulowali o to pośrednicy turystyczni. Horała wyjaśniał, że "ważniejsze jest, by to polski hotelarz, polski sprzedawca zarabiał".

Zdjęcie Marcin Horała /Jacek Domiński /Reporter

Rada Ministrów ma w najbliższych dniach zatwierdzić nową listę krajów z zakazem lotów. Ma na nią zostać wpisanych 30 państw, w tym Francja - poinformował wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Zostanie utrzymany m.in. zakaz lotów do Hiszpanii. Grzegorz Kępka zapytał wiceministra o to, dlaczego rząd nie zgodzi się na postulaty branży turystycznej , by podzielić Hiszpanię na część kontynentalną i wyspiarską, chodzi zwłaszcza o Wyspy Kanaryjskie. - Nie cała polska turystyka Wyspami Kanaryjskimi stoi - odparł Horała.

"Ważniejsze, żeby polski hotelarz zarabiał"

Polityk wyjaśniał, że większym problem dla branży turystycznej jest to, "że do nas nie przylatują goście". - Znacznie ważniejsze jest, by to polski hotelarz, polski sprzedawca zarabiał - sprecyzował.

Dodał również, że podział Hiszpanii na regiony byłby trudny również z tego powodu, że Europejskie Centrum Chorób Zakaźnych nie prowadzi statystyk regionalnych. Marcin Horała tłumaczył, rząd musi się opierać w tworzeniu listy o wiarygodne dane, gdyż istnieje zagrożenie, że poszczególne regiony mogłyby w kreatywny sposób przedstawiać statystyki, by ściągnąć turystów.

Prowadzący rozmowę zapytał również o zarzuty części środowiska o brak logiki w ogłaszaniu zakazu lotów, gdy jednocześnie do Hiszpanii można pojechać autokarem.

Horała odparł: - Poszkodowana jest komunikacja lotnicza, dlatego że jest najłatwiejsza i najszybsza. Ryzyko przeniesienia dużej liczby zakażeń do Polski wynika zarówno z prawdopodobieństwa zakażenia się na miejscu (jest ok. 12 razy większe niż obecnie w Polsce) - ale również ze skali tego ruchu między państwami i prędkości wymiany ludzi.

Wyjaśniał, że ograniczenie lotów ma za zadanie ograniczenie skali.

Podał również inne przyczyny utrzymania ruchu autokarowego: szanowanie strefy Schengen oraz to, żeby nie niszczyć ludziom ich życiowych planów.