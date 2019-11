Marek Ast: Kandydatura Roberta Jastrzębskiego na sędziego TK została wycofana

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast (PiS) powiedział PAP, że kandydatura Roberta Jastrzębskiego na sędziego TK została wycofana i komisja w środę zaopiniuje tylko dwie pozostałe zgłoszone przez PiS kandydatury: Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz.

Zdjęcie Trybunał Konstytucyjny, zdj. ilustracyjne /Wojciech Strozyk/ /Reporter

O wycofaniu przez PiS kandydatury Jastrzębskiego jako pierwszy poinformował w środę portal Onet.

"Z tego, co wiem, to kandydatura Roberta Jastrzębskiego jest wycofana, ale dlaczego i jak, to nie wiem" - powiedział poseł Ast w rozmowie z PAP.

Dodał, że w tej sytuacji pozostają dwie kandydatury - Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz, a "jedno miejsce pozostanie ciągle wolne i to pewnie kwestia na późniejszy termin".

"Nie sądzę, żebyśmy do posiedzenia komisji byli w stanie nową kandydaturę zgłosić, nic mi o tym nie wiadomo, sam jestem tym trochę zaskoczony" - przyznał Ast.