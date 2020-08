Obecny deficyt budżetowy "to logiczna konsekwencja działań przeciwko pandemii" - stwierdził były premier i minister finansów Marek Belka na antenie "Polsat News". Jego zdaniem, zwiększenie zadłużenia pomaga gospodarce przejść przez pandemię. Polityk przestrzega jednak rząd przed możliwymi konsekwencjami.

W czwartek wieczorem premier Mateusz Morawiecki głosił nazwiska nowych ministrów spraw zagranicznych oraz zdrowia. Zbigniew Rau oraz Adam Niedzielski zastąpią w rządzie Jacka Czaputowicza oraz Łukasza Szumowskiego.

- Termin zmiany na stanowisku szefa MSZ jest niefortunny. Za naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy o kapitalnym znaczeniu dla Białorusi, a być może także dla Polski. To pokazuje nasze małe zaangażowanie w sprawy tego kraju - powiedział w Marek Belka w programie "Gość Wydarzeń". Wyraził opinię, iż nowy minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau nie jest bliżej znany jako ekspert w sprawach dyplomacji.

Ograniczone możliwości dyplomatyczne

Stwierdził też, iż "nieprawdą jest, że z inicjatywy Polski zwołano nadzwyczajne spotkanie Rady Europejskiej ws. Mińska".

- Nasze możliwości dyplomatyczne są ograniczone z tego powodu, że w żadnym kraju na świecie nie myślą o nas poważnie, jako o obrońcach demokracji. Nasza propozycja, aby zwołać Radę Europejską została zignorowana przez Brukselę - powtórzył.

W jego opinii "dziś pierwszoplanową rolę w dyplomacji wokół Białorusi odgrywają Litwini i stają się potęgą dyplomatyczną w naszym regionie".

"Deficyt logiczną konsekwencją działań przeciw pandemii"

Rząd przyjął w czwartek projekt nowelizacji budżetu na 2020 r.; założono w nim, że deficyt wyniesie 109,3 mld zł, wobec zakładanego wcześniej zerowego deficytu.

- To logiczna konsekwencja działań przeciwko pandemii. Oczywiście nie mogę być zadowolony z tego olbrzymiego deficytu, ale dzięki temu, jak na razie, gospodarka przechodzi przez kryzys stosunkowo nieźle - skomentował eurodeputowany.

Przestrzegł jednak, że nie ma nic gorszego jak ukrywanie długów. - Jeżeli okaże się, że te 110 mld to rzeczywiście wszystko, to w tych warunkach funkcjonowania, uważam, że mogło być gorzej - zauważył.

Pytany przez Piotra Witwickiego, gdzie jako minister finansów szukałby pieniędzy, odparł, że "ostatnie dane są co najmniej zachęcające".

- Produkcja przemysłowa niemal wróciła do okresu sprzed pandemii, konsumpcja właściwie już przekroczyła poziom sprzed kryzysu. Boję się jednak, że druga fala spowoduje powtórny lockdown, powtórne zamrożenie. To byłaby katastrofa dla właściwie całej gospodarki, już nie tylko dla jej wybranych sektorów. Wówczas należałoby przedłużyć te tarcze kryzysowe, co odbiłoby się na długu publicznym, który później musielibyśmy spłacać - wytłumaczył Belka.