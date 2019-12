Projekt zmian w sądownictwie, jaki planuje rząd, nie nadaje się do poprawek, w każdym artykule ogranicza niezależność sądów i niezawisłość sędziów - skomentował senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.

Posłowie PiS złożyli w czwartek wieczorem obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Według autorów projektu, nowe rozwiązania mają dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia.



Zmiany są krytykowane przez opozycję, a rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował w poniedziałek, że KE będzie je analizować pod kątem zgodności z unijnymi zasadami.

Jak przekazał rzecznik rządu Piotr Müller, głosowanie nad tym projektem odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To zaplanowane jest na czwartek i piątek (19 i 20 grudnia).



Borowski: Dopuszczą się każdego bezeceństwa

Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w rozmowie z Krzysztofem Piaseckim na antenie TVN24 zaznaczył, że izba wyższa w ciągu ustawowych 30 dni chce "przeprowadzić ten proces bardzo transparentnie i pokazać wszystkie konsekwencje, aspekty tej ustawy".



Borowski powiedział, że zmiany zaproponowane przez PiS nie nadają się do poprawek i jest to "projekt kagańcowy", który "w każdym artykule ogranicza niezależność sądów i niezawisłość sędziów". Jak stwierdził, ustawa ta jest przykładem "bezczelnego, brutalnego ataku na sądy i sędziów".