Marek Jakubiak: Nie ma mowy, żebym złożył mandat posła

- Nie ma mowy, żebym złożył mandat posła - powiedział w poniedziałek PAP poseł Marek Jakubiak, odnosząc się do wypowiedzi lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza, który powiedział, że jeśli Jakubiak chce założyć nową partię, to powinien złożyć mandat.

Zdjęcie Marek Jakubiak /Stefan Maszewski /Reporter

Jakubiak podjął decyzję o odejściu z klubu Kukiz'15 w piątek. Przed tygodniem klub Kukiz'15 opuścił poseł Jakub Kulesza, który przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikke. Wcześniej z klubu odszedł poseł Adam Andruszkiewicz. Jakubiak pod koniec października na Twitterze życzliwie wyraził się o obu posłach. Kukiz zareagował wpisem "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz!".

Na początku ubiegłego tygodnia Jakubiak powiedział PAP - odnosząc się do sytuacji w Kukiz'15 - że "kręcenie się naokoło niewydolnej organizacji pod tytułem stowarzyszenie może spowodować tylko i wyłącznie pogorszenie sytuacji". "Ja to po prostu zorganizuję Kukiz'15 i będzie partią. Jak ktoś nie chce być w partii, to będzie w stowarzyszeniu" - stwierdził.

"Nie ma takiej opcji"

Kukiz powiedział w poniedziałek w radiu RMF FM, że "wyborcy zostali oszukani, zdradzeni, ja zostałem oszukany". "Takie osoby powinny złożyć mandat, jeżeli pan Jakubiak chce zakładać swoją partię, 'Jakubiak'23' czy tam nie wiem jaką, to proszę złożyć mandat. Jest rok czasu, można przygotować tę partię i wystartować z tą partią w wyborach" - podkreślił.

Jakubiak, pytany przez PAP o apel Kukiza, zadeklarował że nie złoży mandatu poselskiego. "Nie ma takiej opcji" - oświadczył.

Pytany, czy w związku z tym, że odszedł z klubu Kukiz'15, to spodziewa się, że klub cofnie mu rekomendację do zasiadania w komisji śledczej ds. VAT, odparł: "Niech Sejm podejmuje decyzję". "Komisję VAT-owską wymyśliłem ja osobiście - Marek Jakubiak" - podkreślił. Przypomniał, że pierwszy projekt uchwały, dotyczący utworzenia takiej komisji złożył w ubiegłym roku.

Zdjęcie Paweł Kukiz i Marek Jakubiak / Adam Chełstowski / Agencja FORUM

Plany na przyszłość

Jakubiak zapowiedział, że w poniedziałek złoży do marszałka Sejmu pismo z informacją, że opuszcza klub Kukiz'15. Jak dodał, najbliższy miesiąc będzie odpoczywał, a potem podejmie decyzję, co będzie robił dalej. Zaprzeczył jednocześnie, że zamierza po odejściu z Kukiz'15 założyć partię polityczną. "Nie mam interesu w rozdrabnianiu centrum polskiej polityki, wolałbym połączyć kilka partii" - dodał.

Po odejściu Jakubiaka, klub Kukiz'15 liczy 27 posłów.