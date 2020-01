Marek Pęk: Liczymy na to, że w piątek wybór się dokona

Stoimy na stanowisku, że wybór dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa jest konieczny; liczymy na to, że w piątek ten wybór się dokona - podkreślił senator Marek Pęk (PiS).

Zdjęcie Senator PiS Marek Pęk / Wojciech Olkuśnik /PAP

Na obecnym posiedzeniu Senat ma wybrać dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. W środę izba wyższa nie zgodziła się na przełożenie wyboru na następne posiedzenie, o co wnioskował Leszek Czarnobaj (KO), argumentując, że powinny być wcześniej wyjaśnione wątpliwości prawne wokół Rady. Przeciw wnioskowi opowiedział się senator Pęk. Za przełożeniem wyboru było 49 senatorów, 49 było przeciw.

Senator Pęk podkreślił na piątkowej konferencji prasowej w Senacie, że klub senatorów PiS stoi na stanowisku, iż wybór senatorów do składu KRS jest konieczny.

"To jest nie tylko uprawnienie, ale również konstytucyjny obowiązek Senatu, żeby dwóch swoich członków do tego konstytucyjnego ciała powołać. Dlatego będziemy dzisiaj prezentować naszego kandydata do KRS, pana senatora Rafała Ambrozika. I mam nadzieję, że senatorowie mający większość, również do tego wyboru przystąpią" - podkreślił senator PiS. "Liczymy na to, że ten wybór dzisiaj się dokona" - dodał.

Kandydatami Senatu do KRS są senatorowie Rafał Ambrozik (PiS), Krzysztof Kwiatkowski (niez.) i Bogdan Zdrojewski (KO). Izba spośród nich wybierze dwóch członków KRS.

Kto wchodzi w skład KRS?

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. Składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości, 15 sędziów wybranych przez Sejm oraz czterech posłów i dwóch senatorów.

W listopadzie Sejm wybrał do KRS posłów PiS: Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego.