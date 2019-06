Senator PiS Marek Pęk został w środę wybrany na wicemarszałka Senatu. Obsadzenie tej funkcji stało się konieczne, po tym gdy Adam Bielan zdobył w majowych wyborach mandat w Parlamencie Europejskim.

Za wyborem Pęka głosowało 58 senatorów, nikt nie był przeciw, a 14 senatorów wstrzymało się od głosu.

Kim jest Marek Pęk?

Marek Pęk urodził się 8 sierpnia 1975 r. w Rzeszowie. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2006 r. - studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej uczelni.

W latach 2002-2004 był asystentem radców prawnych zarządów spółek: Vega w Krakowie (2002 r.), Biprokom Kraków (2002-03), Biura Rozwoju Krakowa (2003-2004). Od 2004 do 2009 r. pełnił funkcję asystenta prawnego posłów do Parlamentu Europejskiego. W okresie 2010-2014 prowadził firmę "Doradztwo Prawne Marek Pęk", a od 2009 do 2015 r. współpracował z kancelarią notarialną prowadzoną przez jego żonę w Krakowie.

Pęk jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość i członkiem Rady Politycznej PiS. Jest żonaty i ma troje dzieci.

Senatorem po raz pierwszy został w 2015 roku. Jest synem Bogdana Pęka, barwnego polityka, w poprzedniej kadencji senatora PiS, w wcześniej wieloletniego posła PSL i LPR, a także europosła, znanego m.in. z ostrej krytyki prywatyzacji na początku lat 90. (w latach 1993-1994 był w Sejmie II kadencji szefem komisji przekształceń własnościowych), a także ze zgłoszenia w 2003 roku ogromnej liczby poprawek do ustawy mającej umożliwić przeprowadzenie dwudniowego referendum europejskiego. W 2015 roku Bogdan Pęk nie kandydował w wyborach parlamentarnych.