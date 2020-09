W niedzielę (13 września) w "Śniadaniu Polsat News" na antenie Polsat News Marek Sawicki, pytany o możliwą koalicję PSL z PiS, zdementował informacje o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z premierem Mateuszem Morawieckim.

Marek Sawicki zdementował w "Śniadaniu Polsat News" informację przekazaną w piątek przez "Gazetę Wyborczą" , która pisała, że premier Mateusz Morawiecki spotkał się w sierpniu z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ws. ewentualnej koalicji. Według medialnych i politycznych spekulacji ludowcy zastąpiliby w koalicji Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry.

Podczas spotkania miała paść oferta koalicji w sejmikach wojewódzkich, propozycja stanowiska szefa resortu rolnictwa dla posła (PSL-Kukiz'15) Jarosława Sachajki i rezygnacja z podziału Mazowsza.





"Rozmów nie ma"

- Dementuję plotki. Takich rozmów nie ma, nie było i nie toczą się. Ani PSL blisko do PiS i po drodze z PiS, ani PiS-owi potrzebne PSL - ocenił Sawicki.

Sawicki nie odniósł się do wypowiedzi prezesa PiS. Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi "Sieci", w którym pytany o to, czy w ostatnim czasie dochodziło do rozmów na temat koalicji z PSL, przekazał: "Rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało nam się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat, ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie (...) Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić".

- Koalicja Polska to sztuczny twór, tymczasowa szalupa ratunkowa na poprzednie wybory, która uratowała część działaczy Kukiz'15 i PSL, bo inaczej pewnie nie pokonaliby progu wyborczego - ocenił w Polsat News Marek Suski.

Dopytywany, czy widziałby posłów PSL w koalicji, odparł że jeśli ktoś chciałby realizować program PiS, to "jest taka możliwość". - Przecież wszyscy w Sejmie jesteśmy po to, by zrobić coś dobrego - ocenił.

"PiS wchłania przystawki"

- Pan Kaczyński z panem Suskim mają wielkie kłopoty i próbują łowić teraz w PSL-u. Wiemy, że to się od roku odbywa i nikt się nie skusił do tej pory. Te kuszenie wynika z tego, że jest kłopot ze Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem, którzy nie chcą oddać po jednym resorcie. Myślę jednak, że PSL wie, czym grozi koalicja z PiS, widzi jak po głowie dostają przystawki PiS i jak są wchłaniane - ocenił z kolei Rober Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.

Gośćmi Piotra Witwickiego byli: Marek Suski (PiS), Robert Kropiwnicki (KO), Anna Maria Żukowska (Lewica), Marek Sawicki, (PSL-Koalicja Polska), Artur Dziambor (Konfederacja), Błażej Spychalski (Kancelaria Prezydenta).