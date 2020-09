- Jutro może zapaść decyzja w sprawie Zbigniewa Ziobry. Nie jestem w stanie przewidzieć jaka ona będzie, ale na pewno nie będzie to decyzja: nic się nie stało, więc koalicja trwa nadal. Niestety nie trwa nadal. Jeżeli nic nasi koalicjanci nie zrobią, to będą musieli swoje rzeczy spakować i wyprowadzić się z resortów - powiedział w "Śniadaniu w Polsat News" Marek Suski z PiS.

Zdjęcie "Śniadanie w Polsat News" /Polsat News

Piotr Witwicki zapytał Suskiego, "jak długo Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości?"

Reklama

- To będzie decyzja jutrzejszego posiedzenia władz PiS. Jutro może zapaść decyzja. Nie jestem w stanie przewidzieć jaka ona będzie, ale na pewno nie będzie to decyzja: nic się nie stało, więc koalicja trwa nadal. Niestety nie trwa nadal. Jeżeli nic nasi koalicjanci nie zrobią, to będą musieli swoje rzeczy spakować i wyprowadzić się z resortów - odpowiedział polityk PiS.

Zybertowicz: Prezydent może wystąpić w roli moderatora

- W polskim systemie ustrojowym prezydent nie może wystąpić w roli gajowego, który bierze strzelbę i godzi zwaśnione strony. Może natomiast wystąpić w roli moderatora - powiedział w "Śniadaniu w Polsat News" Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta, zapytany o to, czy Andrzej Duda włączy się w rozmowy o rekonstrukcji rządu w Zjednoczonej Prawicy.

- Na obecnym etapie nie ma potrzeby ingerencji prezydenta w proces rekonstrukcji rządu. Sądzę, że kluczowe strony na koniec dnia znajdą porozumienie - powiedział Zybertowicz.

Kierwiński: Nawalają się maczetami o to, kto wyszarpie więcej spółek

- Jesteśmy przygotowani, gdyby doszło do wcześniejszych wyborów, aczkolwiek uważamy, że do tego jeszcze trochę brakuje. Widać, że toczy się gigantyczna wojna PiS-owskich gangów o władzę, o spółki - stwierdził Marcin Kierwiński z PO.

Dodał, że "Kaczyński obawia się Ziobry, jego wpływów, jego władzy". - Postanowił "przykrócić" Ziobrę, o to toczy się walka - stwierdził.

- Mamy rekordowy wynik zachorowań na koronawirusa. Rząd polski nie jest zdolny, by podejmować walkę na tym polu, bo się nawalają maczetami o to, kto wyszarpie więcej spółek Skarbu Państwa - mówił Kierwiński.

Zaznaczył, że "mamy do czynienia z państwem, które bardziej przypomina, jeżeli chodzi o funkcjonowanie administracji rządowej, junty wojskowe, a nie demokratyczne państwo prawa".

Zgorzelski: Żenujący spektakl

Piotr Zgorzelski z PSL-Koalicji Polskiej stwierdził, że zamieszanie w Zjednoczonej Prawicy to "żenujący spektakl, który toczy się od kilku dni."

- Jeżeli chodzi o posłów i senatorów PSL, to jestem pewien, że nie dadzą się skusić na krótkotrwałe spotkanie o charakterze kulinarno-gastronomicznym, bo jak kończą przystawki PiS, to najlepiej wie Roman Giertych - powiedział.