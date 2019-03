"Warto dać Polakom więcej pieniędzy, to powinny być prorozwojowe impulsy, które mogą przynieść większe wpływy do budżetu" - powiedział w środę szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Jak ocenił, opozycja jest "pełna wątpliwości, a my mamy dużo optymizmu".

Zdjęcie Marek Suski /Łukasz Wójcik /Reporter

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji partii zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, "trzynastka" dla emerytów i przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Reklama

"Ryzyko zawsze jest. Przyszłość ma to do siebie, że jest nieznana. Można ją przewidywać, ale gospodarka jest dziedziną, na którą duży wpływ ma zachowanie społeczeństw" - powiedział Suski w Polskim Radiu 24 pytany, czy zapowiedzi PiS nie grożą przekroczeniem progu dla deficytu budżetowego 3 proc. PKB. Jak dodał, "jeśli będzie impuls rozwojowy, czyli też przeznaczenie na inwestycje i konsumpcję tych środków, które pójdą do obywateli, to może być nawet lepiej".

Zdaniem Suskiego, jeśli "będzie brak optymizmu i wiary, albo wróci PO, to od razu będzie kryzys". "Oni mają jakoś pecha, że co zaczynają rządzić, to jest kryzys, szczególnie w Polsce. Później się dowiadujemy, że to nie jest tak do końca z tym kryzysem, a oni po prostu nie radzą sobie z gospodarką" - ocenił, odnosząc się do rządów Platformy.

Pytany, czy propozycje PiS - po ich wprowadzeniu - będą obowiązywały także w kolejnych latach po 2019 r., Suski odpowiedział, że "tak, pod warunkiem, że rządzić będzie PiS". Dodał, że opozycja "jest gotowa na wszystko". "Oni są pełni wątpliwości, my mamy dużo optymizmu, ale to nie jest optymizm oparty tylko i wyłącznie o oczekiwania i marzenia. To jest optymizm oparty o sztywne wyliczenia" - podkreślił Suski.

We wtorek premier i ministrowie odpowiedzialni za realizację poszczególnych projektów przedstawili "mapę drogową", czyli sposób i czas realizacji poszczególnych propozycji. Projekty będą gotowe jeszcze w marcu - zapowiedziano.