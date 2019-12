Marian Banaś "był gotów podać się do dymisji". Komentarze

Marian Banaś poinformował, że był gotów podać się do dymisji, ale "stał się przedmiotem brutalnej gry politycznej" i w związku z tym, "w poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będzie kontynuował powierzoną mu przez parlament misję". Oświadczenie szefa NIK jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Marian Banaś /Wojciech Stróżyk /Reporter

"Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK. Z przykrością stwierdziłem jednak, że moja osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej. Jako prezes Izby nie mogę pozwolić, aby stała się ona przedmiotem politycznych rozgrywek i targów. Nie, na to zgody nie będzie" - oświadczył Marian Banaś.

"W poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję" - zapowiedział.



Zobacz całe oświadczenie Mariana Banasia



Oświadczenie prezesa NIK jest szeroko komentowane przed polityków i dziennikarzy w mediach społecznościowych.



"Nie nabierajmy się na pisowski teatr wokół Banasia. Prezes PiS z całą świadomością skierował go do NIK, aby zniszczyć tę instytucję. Jak Macierewicza do wojska, jak minister Zalewską do edukacji, jak Kuchcińskiego do Sejmu. Ludzie precyzyjnie dobrani do destrukcji. Tylko to" - napisał Tomasz Siemoniak z PO.



"Czyli mocniej dokręcą śrubę M. Banasiowi i docisną syna. Mechanizmy modelu "państwa dobrobytu" obnażane na oczach wszystkich" - komentuje Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".



"Ładne jaja. Czyli teraz Banaś broni niezależności NIK przed PiS. Czekam, aż poprze go opozycja" - zwraca uwagę Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy".



"Banaś oświadczył, że dostaje "liczne maile i telefony ze słowami wsparcia i otuchy od wielu Polaków". Hym..., w państwie PiS, gdyby to była prawda, nawet by mnie to nie zdziwiło!" - napisał z kolei Adam Szejnfeld.