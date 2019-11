Szef NIK Marian Banaś pojawił się na posedzeniu komisji ds. kontroli państwowej. Wnioskuje on o powołanie swoich zastępców. Pojawienie się Banasia na posiedzeniu komisji wywołało poruszenie. Część posłów domagała się przerwania posiedzenia. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Zdjęcie Marian Banaś w Sejmie /Piotr Molecki /East News

Paulina Hennig-Kloska pyta kandydatów o wątpliwości dotyczące działań Banasia. - W obliczu tych kontrowersji, czy zastępcy uważają, że prezes NIK powinien odejść?





- Czy któryś z kandydaów ma postępowanie dyscyplinarne lub dyscyplinarno-skarbowe? - padło pytanie do prezesa Banasia.



Uczestnictwo Mariana Banasia w posiedzeniu komentuje na Twitterze Katarzyna Lubnauer:



- Znam panów Dziubę i Opiołę bardzo dobrze. Z nikim nie konsultowałem tych kandydatur - poinformował Banaś, w odniesieniu do pytania posła Kierwińskiego.



Tadeusz Dziuba informuje, że był weryfikowany przez służby kilka razy w ciągu swojego życia zawodowego.



Całej procedurze zadawania pytań przygląda się Marian Banaś:



Zdjęcie Banaś na posiedzeniu komisji / Piotr Molecki / East News

Pojawiło się także pytanie, czy kandydaci na zastępców zostali wcześniej poddani weryfikacji przez służby.



Kierwiński do Opioły: Czy uważa pan, że CBA powinno odtajnić raport ws. szefa NIK Mariana Banasia i czy w kontekście zawiadomienia MF do prokuratury, to posiedzenie nie powinno zostać przerwane do czasu przedstawienia ewentualnych zarzutów?



Kierwiński zadał pytanie Banasiowi: Panie prezesie, z kim pan konsultował te kandydatury? Rozmawiał pan o tych kandydaturach z prezesem Kaczyńskim lub premierem Morawieckim? Czy zastępcy są kandydatami Banasia czy Kaczyńskiego i Morawieckiego? - dopytuje.



Poseł Kierwiński: Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach większość sejmowa niewiele się nauczyła. Dziś padają wnioski o przerwanie posiedzenia i upublicznienie raportu CBA ws. Banasia - odrzucacie je i uważacie, że nic się nie dzieje - zarzucił posłom PiS Kierwiński.



Wiceprzewodniczący komisji Wojciech Saługa zapytał kandydatów na zastępców, jak oceniają zamieszanie wokół Banasia, jakie pojawiło się w ostatnim czasie w mediach. Marek Opioła: To są dwie różne sprawy. To dla mnie trudna sytuacja, bo kiedy zostanę zaakceptowany, muszę zrzec się mandatu posła. NIK musi normalnie funkcjonować.

- NIK powinna mieć możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych - mówi Marek Opioła, w odpowiedzi na pytania członków komisji. Jego zdaniem, konieczna jest zmiana filozofii funkcjonowania Izby.



Marian Banaś pojawił się w Sejmie w świetle reflektorów:



Posłowie mają teraz czas na zadawanie pytań. - Jak pan widzi współpracę między NIK a komisją ds. kontroli państwowej? - pyta Tadeusza Dziubę Bożena Borys-Szopa (PiS).



Nie widać dystansu pomiędzy politykami PiS, a szefem NIK. Na pewno nie na komisji ds. kontroli państwowej - informuje dziennikarz Interii Jakub Szczepański.



Zdjęcie Wejście Banasia do Sejmu wywołąłą ogromne poruszenie

Szef NIK przedstawia życiorys kandydatów na swoich zastępców. Jest to część oficjalnej procedury stosowanej podczas wyłaniania kandydatur.



Głos zabiera jednak Marian Banaś. - Mam zaszczyt zwrócić się o powołanie Marka Opioły i Tadeusza Dziuby na moich zastepców - mówi.



Pojawienie się szefa NIK na posiedzeniu komisji wzbudziło poruszenie. Z uwagi na doniesienia o niejasnych transferach Mariana Banasia (czytaj więcej: TUTAJ) część posłów domaga się przerwania posiedzenia.



- Pan Banaś nie ma moralnego prawa, żeby wnioskować o swoich zastępców, kiedy sam jest pod ostrzałem - powiedział na wstępie posiedzenia poseł KO Michał Szczerba.