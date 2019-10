Mariusz Błaszczak: Będzie więcej żołnierzy, wzrośnie ich uposażenie

​Zadaniem ministra obrony jest zwiększenie liczebności wojska i zapewnienie żołnierzom godnych wynagrodzeń - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak do żołnierzy, którzy w sobotę w Warszawie złożyli przysięgę. Przypomniał, że na przyszły rok planowane są podwyżki dla żołnierzy - do przeciętnie 6150 zł.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak /Jakub Kaczmarczyk /PAP



"Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest spowodowanie, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze" - powiedział. Podkreślił że przez rok dzięki kampanii "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" 32 tys. obywatelek i obywateli zadeklarowało wstąpienie do wojska.

"Moim zadaniem jest także sprawienie, aby ci, którzy bronią naszej ojczyzny, byli godnie wynagradzani" - dodał. Przypomniał że w tym roku przeciętne uposażenia żołnierza zawodowego, wraz z dodatkami, wzrosło o blisko 600 zł do 5530 zł. Podkreślił, że kolejne podwyżki - do przeciętnie 6150 zł - są zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu oraz że we wrześniu wystąpił w tej sprawie do prezydenta. "Znając pana prezydenta Andrzeja Dudę, zwierzchnika sił zbrojnych, jestem spokojny, że pan prezydent ten wniosek zaakceptuje" - powiedział.

Podkreślił, że dobrze wyszkoleni, dowodzeni i wyposażeni żołnierze przyczyniają się do bezpieczeństwa Polski. "Służba w Wojsku Polskim nie jest łatwa, ale przynosi wiele satysfakcji. To wielkie wyróżnienie, ale to także odpowiedzialność. Jestem spokojny, że uniesiecie tę odpowiedzialność, że Polska jest bezpieczna" - mówił. Szef MON gratulując żołnierzom, życzył im satysfakcji i sukcesów w służbie ojczyźnie.

"Jesteśmy gotowi służyć Polsce"

W imieniu elewów głos zabrał szer. Rafał Ostrowski z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Podkreślił, że zaszczytem dla każdego żołnierza jest złożenie przysięgi przed Grobem Nieznanego Żołnierza. "Jesteśmy gotowi służyć Polsce i dbać o jej bezpieczeństwo" - powiedział.

Przysięgę wojskową na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie złożyło blisko 1,8 tys. żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą w 29 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Żołnierze szkolą się zgodnie ze specjalnościami jednostek rodzajów sił zbrojnych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

Uroczystość była elementem kampanii "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" zainaugurowanej przez ministra Błaszczaka w październiku ubiegłego roku. Według informacji MON, od momentu jej rozpoczęcia w szeregi wojska wstąpiło ponad 32 tys. osób.

Kampania ma być odpowiedzią na wzrost społecznego zainteresowania wojskiem i zdobywaniem kompetencji związanych z bezpieczeństwem. Jej celem jest zwiększenie stanu osobowego polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych - szeregowych, podoficerów i oficerów.