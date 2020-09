Mariusz Błaszczak: Uprościliśmy proces rekrutacyjny do wojska

Uprościliśmy i skróciliśmy proces rekrutacji do Wojska Polskiego. Funkcjonuje już portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl - poinformował w środę (2 września) szef MON Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak / Radek Pietruszka /PAP

Błaszczak podkreślał w środę na konferencji prasowej wagę zwiększenia liczebności wojsk. W tym kontekście - jak mówił - bardzo ważny jest proces rekrutacji.

- Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby młodzi ludzie, którzy decydują się na to, aby służyć w Wojsku Polskim, nie byli zniechęcani poprzez długotrwały i skomplikowany proces rekrutacji - mówił. - Dlatego wojsko znacząco uprościło i skróciło proces rekrutacji - dodał. Szef MON poinformował ponadto, że rozpoczął funkcjonowanie nowy portal rekrutacyjny: zostanzolnierzem.pl.

Dodał, że rozmowa kwalifikacyjna, badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem także zostaną przyśpieszone i potrwają maksymalnie jeden lub dwa dni. Wszystkie te formalności będą prowadzone w Wojskowych Centrach Rekrutacyjnych.

- To zmiana podejścia, zmiana filozofii polegająca na tym, że wszystkie te działania, które dotychczas były rozproszone, będą skoncentrowane w jednym miejscu, w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym" - mówił Błaszczak.

Szef MON poinformował, że skrócone zostanie i zintensyfikowane szkolenie podstawowe, które potrwa 28 dni, a zajęcia będą odbywały się także w soboty. Jak dodał, w trakcie szkolenia będą wykorzystywane także metody e-learningowe np. podczas nauki regulaminu wojskowego.

- To jest ta formuła, to jest ta zmiana, która spowoduje znaczne przyspieszenie i ułatwienie przystępowanie do Wojska Polskiego - stwierdził Błaszczak.