Prezydent Andrzej Duda powołał Mariusza Kamińskiego na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zdjęcie Andrzej Duda i Mariusz Kamiński podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim /Bartłomiej Zborowski /East News

Jednocześnie prezydent odwołał z funkcji szefa MSWiA Elżbietę Witek, która została nowym marszałkiem Sejmu, w miejsce Marka Kuchcińskiego.

- Kolejna duża zmiana na naszej scenie politycznej - podkreślił Andrzej Duda po wręczeniu nominacji. Prezydent podziękował Elżbiecie Witek za "doskonałe" kierowanie ministerstwem spraw wewnętrznych.

O nominacji dla Mariusza Kamińskiego Andrzej Duda powiedział:



- Mam absolutne przekonanie, że to właściwa osoba na właściwym miejscu. Trudno wskazać osobę, która lepiej by się na to stanowisko nadawała.



Dodajmy, że Mariusz Kamiński pozostanie zarazem ministrem koordynatorem służb specjalnych.