"Nie ma zgody na antysemityzm, ani na wykorzystywanie symboli Polski Walczącej" - oświadczyli przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich oraz Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, odnosząc się do niedzielnego "marszu nacjonalistów" w Oświęcimiu.

Zdjęcie Przed oficjalnymi uroczystościami około dwustu narodowców przemaszerowało od oświęcimskiego dworca kolejowego do byłego obozu Auschwitz I /Łukasz Gagulski /PAP

Przed niedzielnymi oficjalnymi uroczystościami 74. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz około dwustu narodowców przemaszerowało od oświęcimskiego dworca kolejowego do byłego obozu Auschwitz I. Piotr Rybak, będący inicjatorem marszu, mówił, że "patrioci polscy, narodowcy, nacjonaliści" upomnieli się o najwyższe wartości: Boga, Honor, Ojczyznę.

"W latach okupacji nasi rodacy ginęli tu za wolność ojczyzny. Dziś okazuje się, że przez ostatnie 30 lat zapomniano o tym, że tu ginęły wszystkie nacje świata, m.in. Polacy" - mówił Rybak.

Oświadczenie weteranów

W poniedziałek weterani II wojny światowej oraz społecznicy działający na rzecz pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego napisali, że "z wielkim oburzeniem przyjęli wydarzenia z Oświęcimia, kiedy to w 74. rocznicę wyzwolenia obozu z Auschwitz został zorganizowany 'marsz nacjonalistów'".

"Z pełną mocą oświadczamy, że nie ma naszej zgody na wykorzystywanie symboli Polski Walczącej przez organizacje antysemickie i nacjonalistyczne" - napisali. Dodano, że symbol w kształcie kotwicy noszony był w czasie II wojny światowej przez bohaterów walczących o wolną Polskę, w tym przez polskich bohaterów pochodzenia żydowskiego.

Zaznaczono, że "nie ma zgody na antysemityzm w wolnej, demokratycznej, tolerancyjnej Polsce, w Unii Europejskiej, a +marsz nacjonalistów+ w tak symbolicznym dniu, przy bierności służb porządkowych, budzi nasz stanowczy sprzeciw".

Byli powstańcy warszawscy napisali, że liczą i oczekują na podjęcie "niezwłocznych" działań przez prokuraturę. Autorzy oświadczenia przypomnieli że, ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej z 10 czerwca 2014 r. wyraźnie mówi, że "Znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej" oraz, że "kto publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny".

"STOP mowie nienawiści z wykorzystywaniem Znaku Polski Walczącej, żądamy natychmiastowej reakcji Prokuratury!" - zaapelowali.

Pod oświadczeniem podpisali się wiceprezesi Związku Powstańców Warszawskich: Halina Jędrzejewska "Sławka", Eugeniusz Tyrajski "Sęk" oraz prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego Rafał Szczepański.

Niedzielne uroczystości

W niedzielę odbyły się uroczyści w 74. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Główne obchody, na które przybyło ponad 50 byłych więźniów tego i innych obozów, odbyły się w budynku tzw. Centralnej Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie od grudnia 1943 r. Niemcy przyjmowali więźniów do obozu. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, duchowni różnych religii, dyplomaci m.in. z Rosji i Izraela. Patronował im prezydent Andrzej Duda. 27 stycznia na świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Przed oficjalnymi uroczystościami około dwustu narodowców przemaszerowało od oświęcimskiego dworca kolejowego do byłego obozu Auschwitz I. Przeciwko nim protestowało kilka osób z transparentem "Faszyzm stop!" i flagami Izraela oraz Unii Europejskiej.

W poniedziałek krakowska prokuratura poinformowała, że analiza materiału wideo wskazuje, że wypowiedzi dwóch uczestników zgromadzenia narodowców mogły wyczerpywać znamiona przestępstwa i w związku z tym podjęto decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego "w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i rasowych".

Według krakowskiej "Gazety Wyborczej", Rybak miał pytać uczestników marszu: "Czy my jesteśmy krajem niepodległym?". "Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem? Przy korycie! I to trzeba zmienić" - miał wykrzykiwać Rybak. Wcześniej był on skazany prawomocnie w 2017 r. za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu.