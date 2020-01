"Marsz Tysiąca Tóg" w Warszawie przeciwko ustawom sądowniczym

Sędziowie oraz prawnicy z Polski i Europy zgromadzili się na placu Krasińskich. Około godz. 15 rozpoczną przemarsz ulicami Warszawy. "Marsz Tysiąca Tóg" ma być sprzeciwem m.in. wobec procedowanych ostatnio w parlamencie zmian w ustawach sądowych.

Zdjęcie Sędziowie przed budynkiem SN przed rozpoczęciem marszu /Beata Zawrzel /Reporter

Sędziowie i prawnicy przejdą ulicami Warszawy pod parlament. Marsz odbywa się pod hasłem: "Prawo do niezawisłości. Prawo do Europy".

Jednym z głównych organizatorów "Marszu Tysiąca Tóg" jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".



W marszu biorą również udział przedstawiciele m.in. Akcji Demokracja, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komitetu Obrony Demokracji i Amnesty International.



Prezes Iustitii: Prawa łamane są dziś podwójnie

"To nie jest dla nas rzeczą zwyczajną, że wychodzimy w togach po to, aby protestować przeciwko odbieraniu ludziom prawa do sądu, przeciwko odbieraniu ludziom ich podstawowych praw, niszczenia trójpodziału władzy" - mówił w piątek prezes Iustitii, sędzia Krystian Markiewicz. Jak dodał, "rolą sędziów jest zawsze stać na straży praw obywateli". "Nasze miejsce jest tam, gdzie te prawa są łamane" - dodał.

"Dziś łamane są podwójnie, bo zagrożona jest także przynależność Polski do europejskiej wspólnoty wartości, zagrożone jest bezpieczeństwo. Będziemy bronić praw Polaków do niezawisłego sądownictwa, bez względu na konsekwencje. Tak przysięgaliśmy, tego uczono nas przez całą naszą drogę, po to zostaje się sędzią" - ocenił sędzia Markiewicz.

Nowela polskich ustaw sądowych

Nowelizacja ustaw sądowych, uchwalona w Sejmie 20 grudnia, wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania, mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego i za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Nowela wprowadza też zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W przypadku problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum do ważności wyboru wymagana będzie obecność 32 sędziów SN. Nowelizacja jest na etapie prac senackich.

Nowelizacji sprzeciwiają się opozycja oraz stowarzyszenia sędziowskie. W czwartek i piątek rozmowy w Sejmie, Senacie, SN, KRS i RPO na temat tej nowelizacji prowadziła delegacja Komisji Weneckiej, która ma przygotować opinię w tej sprawie.