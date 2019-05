- Nadszedł czas weryfikacji ludzi wewnątrz regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej - zapowiada szef opolskiej organizacji tej partii, a zarazem marszałek województwa Andrzej Buła, który mimo uzyskania 59 tys. głosów, nie zdobył mandatu europosła.

Marszałek Andrzej Buła był jedynym kandydatem Platformy Obywatelskiej z województwa opolskiego w niedzielnych wyborach w okręgu obejmującym województwa opolskie i dolnośląskie. Według pierwszych sondaży, miał wejść do Parlamentu Europejskiego, by zastąpić Danutę Jazłowiecką-Opolanką, która od dziesięciu lat zasiadała w PE. W poniedziałek okazało się, że osiągnięte przez Bułę poparcie blisko 59 tys. wyborców to za mało, by pojechał do Brukseli.

Odnosząc się do wyniku wyborów, w których mandaty z list Koalicji Obywatelskiej przypadły Janinie Ochojskiej i Jarosławowi Dudzie, marszałek Buła powiedział, że choć startując z czwartego miejsca na liście, osiągnął rekordowy wynik poparcia w regionie i musiał zmierzyć się w okręgu ze znanymi i popularnymi politykami zarówno ze swojej listy, jak i list prawicy, to wynik mógł być lepszy.

"Mocna osobowość jedynki do europarlamentu z naszej listy czy brak poparcia ze strony dotychczasowej opolskiej europosłanki dla kandydata z regionu, to nie jedyne powody utraty przez nas mandatu w europarlamencie. Mam ogromny szacunek do tych, którzy z własnej i nieprzymuszonej woli, nie będąc w Platformie Obywatelskiej, pomagali od rana do nocy przy kampanii. A są osoby, które wszystko zawdzięczają Platformie Obywatelskiej i nie było ich stać choćby na to, żeby np. coś zamieścić na Facebooku, żeby stanąć po stronie kandydata z Opolszczyzny. To pokazuje, że szef partii, marszałek, musi sobie zweryfikować relacje z tymi ludźmi. Sam też poddam się weryfikacji, mając świadomość, że mandatu nie zdobyłem. Jednak stawiam jeden warunek, że zrobią to też politycy, którzy powinni grać ze mną w jednej drużynie, a moim zdaniem tego nie robili" - zapowiedział Buła.