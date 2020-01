Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwrócił się do członków Komisji Weneckiej z prośbą o wydanie opinii na temat sejmowej ustawy dyscyplinującej sędziów. Wcześniej takie rozwiązanie zasugerowała wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova w liście skierowanym do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu.

List Tomasza Grodzkiego w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów trafił do Komisji Weneckiej. Jak ustalił reporter RMF FM, marszałek Senatu poprosił w nim o wydanie opinii na temat uchwalonej przez Sejm ustawy, zaostrzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.

Senacka komisja zajmie się ustawą 8 stycznia.

Senat prawdopodobnie zgłosi wiele poprawek do budzącej kontrowersje nowelizacji ustawy. Zaproponowane w niej rozwiązania zostały powszechnie uznane za wątpliwe konstytucyjnie i sprzeczne z prawem europejskim.

Zgodnie z projektem ustawy, kwestionowanie statusu innych sędziów będzie traktowane jako wykroczenie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Sędziom sądów powszechnych będzie za nie groził najwyższy wymiar kary - przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu.

W przypadku sędziów Sądu Najwyższego w grę wchodzi wyłącznie złożenie z urzędu sędziego, czyli usunięcie z zawodu. Do katalogu kar wprowadzona zostanie również kara pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami.

Ostra reakcja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska skierowała list do prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu - z prośbą o wstrzymanie prac nad ustawą dyscyplinującą sędziów.

"Wiceszefowa KE Viera Jourova wysłała list do polskiego prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu i polskiego premiera w sprawie projektu ustawy w polskim parlamencie, która wzbudza obawy Komisji Europejskiej. W liście zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania tego projektu z Komisją Wenecką Rady Europy i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji" - powiedział rzecznik KE Christian Wigand.

"Komisja Europejska będzie wdzięczna za informacje dotyczące intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczącej sądów" - podkreślił rzecznik. Jka dodał, "Komisja Europejska pozostaje gotowa do zaangażowania się w konstruktywny dialog z polskim władzami i będzie wdzięczna za informacje o intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczącej sądów"

Rzecznik KE pytany, czy Komisja zamierza wnioskować do unijnego Trybunału o zamrożenie Izby Dyscyplinarnej powiedział wymijająco: "Komisja śledzi z bliska rozwój sytuacji i rozważa wszystkie opcje".

