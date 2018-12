Marszałek Mazowsza Adam Struzik będzie zarabiał 12,5 tys. zł

12,5 tys. zł brutto będzie wynosiło miesięczne wynagrodzenie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Uchwałę w tej sprawie przyjęli mazowieccy radni. Kwota obejmuje tymczasowy dodatek za przewodniczenie Konwentowi Marszałków Województw RP w wysokości 700 zł.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik

Jak podano w uchwale, na pensję marszałka składa się wynagrodzenie zasadnicze - 5,2 tys. zł, dodatek funkcyjny - 2,5 tys. zł, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią prace w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Marszałkowi przyznano też dodatek specjalny w wysokości 700 zł za okres od 19 listopada do 31 grudnia 2018 r. za przewodniczenie Konwentowi Marszałków Województw RP.

"Łącznie jest to 12 520 zł" - podsumował prowadzący obrady przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski (KO).

Stefan Traczyk (PiS) postulował, by Struzikowi nie przyznawać dodatku w wysokości 700 zł za przewodniczenie Konwentowi Marszałków Województw RP. Radni PiS argumentowali, że Konwent to organizacja, w której członkostwo jest dobrowolne i można by się zapisywać do innych organizacji i przyznawać z tego tytułu dodatki. Postulat PiS-u został jednak odrzucony przez większość radnych.

Uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia marszałka poparło 26 radnych, przeciw było 17.

Karol Kostrzewa