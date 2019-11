Marszałek Sejmu Elżbieta Witek anulowała głosowanie w Sejmie po tym, jak jedna z posłanek PiS podeszła do niej i powiedziała: "Trzeba anulować, bo my przegramy". Wypowiedź zarejestrowały sejmowe mikrofony.

Chodzi o głosowanie w sprawie członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Posłowie oddali głosy, jednak nie podano wyników. Do marszałek Witek podeszła jedna z posłanek PiS i powiedziała: "Trzeba anulować, bo my przegramy".

Jak wynika z nagrania zamieszczonego przez dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego, wiceszef Kancelarii Sejmu zwrócił się do Elżbiety Witek słowami: "Melduję, że wszyscy posłowie, którzy są na sali, zagłosowali. (...) Wyniki mogą być różne".

"Decyzją marszałka anuluję głosowanie" - powiedziała Witek, uzasadniając to prośbą posłów PO.

Powtórne głosowanie, oburzenie opozycji

Przeprowadzone zostało powtórne głosowanie, w którym wybrano czterech posłów PiS do KRS - Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego.

Powtórzenie głosowania wywołało oburzenie posłów opozycji.

"Ponieważ był wniosek o reasumpcję tamtego głosowania ogłoszę krótką przerwę i zwołam konwent seniorów" - powiedziała Witek po ogłoszeniu wyników. Po przerwie marszałek powiedziała: "Nie będzie reasumpcji głosowania".

Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski zażądał powtórzenia głosowania. Gawkowski powiedział, że zarejestrowana została wypowiedź posłanki PiS, która miała powiedzieć marszałek, że należy powtórzyć głosowanie, ponieważ PiS przegra. Na nagraniach dostępnych na stronie internetowej Sejmu słychać głos: "Trzeba anulować, bo my przegramy, za dużo osób (...)".

Posłowie opozycji skandowali: "Oszustwo". Marszałek Witek oświadczyła, że wobec wyczerpania porządku dziennego obrad zakończyło się posiedzenie Sejmu.

Lewica zawiadomi prokuraturę

Politycy Lewicy zapowiedzieli, że wystąpią do prokuratora generalnego o ujawnienie nagrania z rozmowy marszałek Sejmu Elżbiety Witek z jedną z posłanek PiS, która miała wzywać ją do powtórzenia głosowania, aby zapewnić PiS wygraną.

"Stała się rzecz niebywała, która nie zdarzyła się chyba nigdy dotąd w historii polskiego parlamentaryzmu. Pani marszałek Witek oznajmiła po głosowaniu panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że trzeba powtórzyć głosowanie, 'bo je przegraliśmy'" - powiedziała rzeczniczka klubu Anna-Maria Żukowska. Dodała, że Witek "nie ujawniła tego posłom i posłankom i powtórzyła 'bez żadnego trybu' głosowanie, żeby umożliwić PiS wybranie wszystkich czterech reprezentantów Sejmu do KRS". "Stanowczo się temu sprzeciwiamy. To nie tylko łamanie zasad demokracji, ale naszym zdaniem oszustwo i przestępstwo" - oświadczyła Żukowska.

Przewodniczący klubu Krzysztof Gawkowski poinformował, że Lewica wystąpiła z wnioskiem formalnym o przedstawienie wyników głosowania nad wyborem członków KRS. "W dniu jutrzejszym przedstawimy również informację, którą skierujemy do prokuratora generalnego, o ujawnienie tego nagrania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Nie ma miejsca w polskim parlamencie na łamanie podstawowych zasad demokracji. Polski parlament, uświęcony przyjęciem konstytucji, która miała strzec przed takimi nocami, dzisiaj został tragicznie pogrzebany. Klub parlamentarny Lewicy nigdy się na takie praktyki nie będzie zgadzał" - zapowiedział Gawkowski.

"Ten dzień zapisze się w historii polskiego parlamentaryzmu jako tragiczny dzień łamania demokratycznych standardów prawa, regulaminu Sejmu, a przede wszystkim wyborczego oszustwa" - Gawkowski.

KO żąda ujawnienia wyników głosowania

"Stała się rzecz bulwersująca, dotąd niespotykana w historii Sejmu" - powiedział Borys Budka dziennikarzom. Dodał, że nagranie z obrad Sejmu ujawnia, dlaczego głosowanie nad kandydaturami do KRS "zostało nagle przerwane i anulowane". "Na nagraniu wyraźnie słychać głos jednej z posłanek partii rządzącej, która zwraca się do posłów tej partii mówiąc: 'anulujmy to głosowanie, bo przegramy'. Po tym komunikacie doszło do wstrzymania głosowania oraz niepodania prawidłowego wyniku głosowania" - mówił Budka.

Podkreślił, że aby powtórzyć głosowanie zgodnie z procedurą, trzeba podać jego wyniki, a później, w razie wątpliwości, przedłożyć wniosek o reasumpcję.

"Żądamy natychmiastowego ujawnienia prawdziwych wyników głosowania, które miało miejsce podczas tego pierwszego, legalnego głosowania; żądamy, aby pani marszałek Witek niezwłocznie wyjaśniła przed opinią publiczną, czy była poddana presji kierownictwa własnej partii, czy wymuszono na niej tę decyzję, czy doszło do złamania prawa. Oczekujemy, że najpóźniej do rana opinia publiczna otrzyma prawdziwe wyniki głosowania, które miało miejsce przed jego wstrzymaniem" - powiedział Budka.

Jak sprawę tłumaczy PiS?

"Pani marszałek, podejmując decyzję o anulowaniu głosowania w sprawie wyboru kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, nie znała wyniku głosowania, bo nie ma nawet takich możliwości technicznych" - powiedziała rzeczniczka PiS Anna Czerwińska.

"Na sali zapanował chaos, część urządzeń do głosowania nie działała w sposób prawidłowy, a wezwania do powtórnego głosowania padały ze wszystkich stron sali, w tym np. ze strony pani poseł Śledzińskiej-Katarasińskiej, która mówiła o pomyłce; w tej sytuacji marszałek Sejmu podjęła decyzję o anulowaniu trwającego głosowania" - podkreśliła rzecznik PiS.

"Ostateczny wynik głosowania był jednoznaczny i wskazywał wolę Sejmu. Podobna sytuacja miała miejsce wcześniej, przy 49. głosowaniu, gdy poseł Michał Szczerba trzykrotnie zgłaszał awarię" - dodała Czerwińska.