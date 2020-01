Podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym - poinformowała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek / Jakub Kamiński /East News

- W związku z planowanym na czwartek posiedzeniem Sądu Najwyższego, w poczuciu odpowiedzialności za losy państwa i prawo jakie stanowimy w Sejmie podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym - poinformowała Elżbieta Witek.

Reklama

- Decyzję o tym, jak wygląda ustrój sądów regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm. To co planuje zrobić w czwartek I prezes Sądu Najwyższego jest podważeniem prawa do stanowienia ustaw, a tym samym podważenia kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów - wyjaśniła marszałek Sejmu.

- Jeżeli TK podejmie się sprawy rozstrzygnięcia kompetencji między Sejmem a SN, to wstrzymuje czwartkowe posiedzenie trzech izb SN i wydanie decyzji - powiedziała Witek.



SN odpowie na pytanie Gersdorf

W zeszłym tygodniu I prezes SN Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie, prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.



SN ma rozpoznać je w najbliższy czwartek 23 stycznia.