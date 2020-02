"W związku z tym, że komisja śledcza rządzi się trochę innymi prawami, wniosek Koalicji Obywatelskiej w sprawie komisji dotyczącej GetBack kieruję do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych z prośbą o opinię" - poinformowała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas briefingu prasowego przed posiedzeniem Sejmu /Mateusz Marek /PAP

Witek pytana o wniosek KO w sprawie powołania komisji śledczej ds. GetBack odpowiedziała, że wniosek został już rozpatrzony. "Ponieważ komisja śledcza rządzi się trochę innymi prawami, w związku z tym ja ten wniosek kieruję do Biuro Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych z prośbą o opinie" - powiedziała marszałek Sejmu.

Reklama

We wtorek posłanki KO Izabela Leszczyna i Paulina Hennig-Kloska poinformowały, że klub PO zwrócił się do marszałek Sejmu, by jego wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie afery GetBack został rozpatrzony już na rozpoczętym w środę posiedzeniu izby.

Już pod koniec stycznia rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała, że klub PiS nie poprze wniosku o powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie GetBack, ponieważ - jak oceniła - właściwe organy działają w tej sprawie prawidłowo.

Wyniki raportu NIK

W styczniu Najwyższa Izba Kontroli w raporcie wskazała, że ponad dziewięć tys. nabywców obligacji GetBack S.A. nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł, a intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę.

Jak przypomniano w raporcie NIK, GetBack S.A. (obecnie w restrukturyzacji) została utworzona i zarejestrowana w 2012 r. jako firma windykacyjna. W latach 2012-2018 przedmiotem jej działalności było nabywanie pakietów wierzytelności na własny rachunek lub na rachunek funduszy inwestycyjnych współpracujących ze spółką i dochodzenie tych należności od dłużników. Spółka nabywała je najczęściej za środki finansowe pozyskane z zewnątrz, w tym z emisji obligacji. Działalność GetBack S.A. w ramach współpracy z funduszami inwestycyjnymi podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Natomiast aktywność spółki na własny rachunek była wyłączona spod tego nadzoru.

Wiceminister finansów Leszek Skiba informował natomiast w ubiegłym tygodniu w Senacie, że szacunkowa wartość szkód wyrządzonych w spółce GetBack wynosi co najmniej 503 mln zł. Wiceminister powiedział, że w toku postępowania prokuratorzy zabezpieczyli mienie, pod kątem m.in. zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych, o wartości 373 mln zł.

Skiba poinformował, że obecnie cały czas trwają czynności mające na celu ustalanie kolejnych składników majątków podejrzanych, które mogłyby podlegać zabezpieczeniu. Dodał, że w charakterze świadka w toku śledztwa przesłuchano ponad 1 400 osób, a akta tego śledztwa liczą łącznie 28 tomów.