- Informuję, że w dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej Marek Kuchciński. - Nie złamałem prawa - podkreślił. Głos po Kuchcińskim zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński /Radosław Pietruszka /PAP

- Utraciłem zaufanie opinii publicznej i dlatego podjąłem taką decyzję - powiedział Kuchciński.





- Podtrzymuję to stanowisko, że pan marszałek nie złamał prawa. Nie złamał też istniejących w tej dziedzinie obyczajów - podkreślił z kolei prezes PiS.



- Decyzja marszałka Sejmu jest dowodem postawy związanej z naszym hasłem: "Słuchać Polaków, służyć Polsce" - dodał Jarosław Kaczyński.

- Uregulujemy tę sprawę (lotów - przyp. red.). Do tej pory regulacji, kto i w jakich okolicznościach może latać, nie było - powiedział prezes PiS. Zapowiedział, że w krótkim czasie zostanie złożony projekt ustawy, "który ureguluje w sposób rygorystyczny, kto i w jakich okolicznościach może latać samolotami rządowymi".

Na konferencji prasowej zaapelowano o równe traktowanie ministrów. Nawiązano tym samym do lotów poprzedniej ekipy rządzącej, m.in. premiera Donalda Tuska. "Donald Tusk jako premier odbył 281 lotów do Gdańska. Odbył też szereg podróży do krajów atrakcyjnych turystycznie i jeździł tam z żoną" - zaznaczył.

Na pytania dziennikarzy uczestnicy konferencji nie odpowiedzieli.





Spotkanie na Nowogrodzkiej

O czwartkowym wystąpieniu prezesa PiS poinformował zastępca rzecznika PiS, Radosław Fogiel. Miało to miejsce tuż po naradzie w siedzibie partii na Nowogrodzkiej, która rozpoczęła się w środę ok. godz. 20, a zakończyła po godz. 23.



W spotkaniu wzięli udział członkowie kierownictwa partii, m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak, marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Rodzinne loty" marszałka Sejmu

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

W poniedziałek Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną flotą rządową, poinformował, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

Codziennie w tej sprawie wychodzą na jaw nowe informacje. Rządowymi samolotami z marszałkiem latali m.in. Zdzisław Krasnodębski i Stanisław Piotrowicz z żonami. Jak ustalił portal tvn24.pl, z Kuchcińskim podróżowała także jego siostra Beata Kuchcińska oraz m.in. wicepremier Piotr Gliński i europosłowie Joachim Brudziński i Beata Mazurek.

W środę Prokuratora Okręgowa w Warszawie poinformowała, że trwa postępowanie sprawdzające ws. ewentualnych nieprawidłowości w związku z lotami marszałka Marka Kuchcińskiego.