​W środę o godz. 16 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie marszałka Senatu z prezydentem Andrzejem Dudą. Informację przekazał dziennikarzom Tomasz Grodzki.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Fot. Piotr Molecki /East News

Spotkanie ma być poświęcone noweli ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym, którą na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu ma się zajmować Senat. Będzie to spotkanie w cztery oczy.

We wtorek ustawa ta jest przedmiotem debaty na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, z udziałem posłów, senatorów i ekspertów.

Wcześniej, wchodząc na obrady zespołu, marszałek Grodzki mówił dziennikarzom, że jest gotów wysłać pismo do prezydenta w sprawie spotkania, jak tylko dostanie sygnał z jego kancelarii.

O spotkanie z prezydentem ws. nowelizacji ustaw sądowych marszałek Senatu zaapelował w sobotę na Twitterze.

"Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie, ale na koniec trafią do Pana. Chętnie bym przyszedł do Pałacu aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji" - napisał Tomasz Grodzki.