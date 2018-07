Marszałek Senatu w Gdyni. Spotkanie zakłócono

"Zmiany w systemie sprawiedliwości są konieczne, będziemy tu konsekwentni" - powiedział w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Gdyni marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Spotkanie zakłócono. "Nie zakłócicie naszych spotkań, dlatego, że my mamy wiarę w to, że Polacy nas popierają, wspierają i będą popierać" - zwrócił się do swoich oponentów marszałek.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas spotkania z mieszkańcami Gdyni / Adam Warżawa /PAP

Marszałek podkreślił, że Senat przegłosowaną w piątek przez Sejm nowelizacją ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym i KRS zajmie się w przyszłym tygodniu. "Zakończymy tę reformę, zakończymy reformowanie systemu sądownictwa. Jestem przekonany, że nie od razu, nie z dnia na dzień, ale ten system zacznie działać normalnie" - podkreślił.

Karczewski dodał, że wymiar sprawiedliwości to jedna z nielicznych dziedzin życia społeczno-politycznego w Polsce, w której po 1989 r. nie dokonano poważnych zmian. Jak zauważył, według sondaży, 80 proc. obywateli popiera konieczność reformy sądownictwa.

Wyjaśnił, że na wymiar sprawiedliwości wydawane są duże sumy pieniędzy. "W przeliczeniu na jedną osobę w Polsce w krajach europejskich jesteśmy na drugim miejscu za Niemcami. I mamy taką sytuację, jaką mamy. W przeciwieństwie do służby zdrowia, gdzie też w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, nie tylko krajach Unii Europejskich, ale też wszystkich krajach OECD" - zaznaczył marszałek.

"Będziemy tę reformę kontynuować, kończyć. Ustawa, którą przegłosowano wczoraj w Sejmie, my (Senat) przegłosujemy ją w przyszłym tygodniu. Prawie cały tydzień pracujemy w Senacie od wtorku do piątku. I będziemy te wszystkie ustawy, które państwo przyjęliście (na sali byli posłowie PiS - Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Janusz Śniadek - PAP), będziemy nad nimi pracować i głosować" - dodał.

Karczewski był pytany o wypowiedź sędzi SN Małgorzaty Gersdorf na konferencji w Karlsruhe w Niemczech, że "prawnikom nie wolno milczeć w obliczu zła, które zostało wyrządzone polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez ustawy uchwalone w ciągu ostatnich dwóch i pół roku" oraz, że będzie "I prezesem na uchodźstwie".

"Bardzo dziwię się i żałuję, że pani prezes w takiej atmosferze odchodzi ze stanowiska I prezesa Sądu Najwyższego. Bardzo zależy nam na tym, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce dobrze funkcjonował i też taką miałem nadzieję, że sędziom również na tym zależy, ale przede wszystkim Polakom zależy. I wiem, że Polacy chcą zmian w wymiarze sprawiedliwości, a my będziemy je konsekwentnie wprowadzać" - powiedział marszałek Senatu.

Zakłócone spotkanie

W Domu Rzemiosła w Gdyni w spotkaniu z Karczewskim, oprócz sympatyków PiS, uczestniczyło też kilkanaście osób utożsamiających się z opozycją, które po zakończeniu zebrania zaczęły skandować hasła m.in. "Wolne sądy", "Konstytucja". Wyciągnęli również czerwone karteczki z czarnym napisem PiS. W trakcie spotkania niektóre z tych osób zadawały też pytania marszałkowi Senatu.

Zdjęcie Protest podczas spotkania / Adam Warżawa / PAP

"Dziękuję za dużą frekwencję. Na spotkaniach Platformy Obywatelskiej jest po ośmiu, sześciu mieszkańców. Podziękujmy im, bo oni nie chodzą na spotkania Platformy Obywatelskiej, tylko doceniają naszą działalność. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Dużo się dowiedzieliście, dziękuję, że zademonstrowaliście swoje poglądy. Mam nadzieję, że przekonacie się do naszych poglądów. Polska jest jedna. Nie zakłócicie naszych spotkań, dlatego, że my mamy wiarę w to, że Polacy nas popierają, wspierają i będą popierać" - zwrócił się do swoich oponentów marszałek Senatu.