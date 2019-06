Marta Podgórnik laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Marta Podgórnik została tegoroczną laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Uznanie międzynarodowego jury zdobył jej tom "Mordercze ballady". Wyróżnienie zostało wręczone w niedzielę wieczorem podczas gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Zdjęcie Laureatka, poetka Marta Podgórnik, odbiera nagrodę z rąk sekretarza Wisławy Szymborskiej, członka zarządu Fundacji Michała Rusinka / Jacek Bednarczyk /PAP

Jak mówiła przewodnicząca jury Dorota Walczak-Delanois, ogłaszając wynik: "Niełatwo stworzyć tomik nowy i własny jednocześnie". "Marta Podgórnik, autorka wielu poetyckich książek, dokonuje tego w wielkim i rozpoznawalnym stylu, w którym zawierają się elementy stałe jej poetyckiego warsztatu: chwyt przerzutni, określone sylabiczne metrum, gra z konwencją literacką, wyjątkowa zupełnie liryczna świadomość i odwaga dzielenia się trudną niekiedy intymnością" - podkreśliła.

Reklama

"W 'Morderczych balladach' chodzi o życie. Po prostu o życie. I aż o życie. O żywotność poezji i związanych z nią osobowych kategorii uszytych na miarę form-sukienek-piosenek, kiedy nieprzystawalność człowieka do tego, co poza nim, wydobywa się z kostiumów: z poetyckich kanonów historii literatury, ballad rockowych i bluesowych, romantycznych i lingwistycznych, z rytmu tanga i fandanga, z rodzinnego miasteczka, z podróży, ze szpitala, spod ironii i spod żalu, w śmiechu i we łzach, by zaświecić, niezależnie od bagażu wiedzy i umiejętności, tzw. nagą prawdą tzn. miłością" - zaznaczyła jurorka.

Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek, wręczając nagrodę, zaznaczył, że Marta Podgórnik jako pierwsza w historii otrzymuje inną, całkiem nową statuetkę, którą została zaprojektowana, jak poprzednia, na podstawie kolaży Szymborskiej. "Jeśli laureatka zechce, to może być ona metaforą jej poezji, czy też pracy poety, czy poetki w ogóle. Jeśli nie - niech pozostanie po prostu statuetką" - mówił Rusinek.

Laureatka, dziękując za nagrodę, powiedziała: "Nie wierzę, że to się dzieje, być może jest to sen, z którego się obudzę, ale nawet, jeżeli tak jest, to i tak nie będę miała żalu".

"Nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej poza tym, że poezja rzeczywiście zmienia świat - pozostańmy w tej głębokiej nadziei" - podkreśliła poetka.

Laureatka tegorocznej, siódmej już, edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej otrzymała statuetkę i 100 tys. zł.

Marta Podgórnik - ur. 1979r., w Sosnowcu jest poetką, krytyczką literacką, redaktorką. Laureatka Nagrody im. Jacka Bierezina (1996). Tom "Paradiso" (2000) nominowano do Paszportu "Polityki", "Rezydencję surykatek" (2011) wyróżniono Nagrodą Literacką Gdynia (2012) i nominowano do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego "Orfeusz" oraz Nagrody Literackiej "Gryfia". Tom "Zawsze" (2015) znalazł się w finale Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, podobnie jak "Zimna książka" (2017), którą nominowano również do wrocławskiego Silesiusa. Mieszka w Gliwicach. Za tom "Mordercze ballady" została nominowana w tym roku do Nagrody Nike i Nagrody im. W. Szymborskiej.

Decyzję o wyborze laureatki siódmej edycji nagrody podjęła kapituła, którą tworzą literaturoznawcy, krytycy oraz tłumacze z Polski i zagranicy: Andrej Chadanowicz (Białoruś), Xavier Farre (Hiszpania), Wojciech Ligęza (Polska), Antonia Lloyd-Jones (Wielka Brytania), Karol Maliszewski (Polska), Alina Świeściak (Polska), Dorota Walczak-Delanois (Polska, Belgia).

W 2019 r. do Nagrody Szymborskiej zostało zgłoszonych 200 książek poetyckich. Obok zwycięskiego tomu nominowane do tegorocznej edycji były także: "Wiersze przeciwko ludzkości" Kamili Janiak, "Psia książki" Piotra Janickiego, "Nawigacje" Marzanny Bogumiły Kielar oraz "Polka" Roberta Króla.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej przy wsparciu finansowym gminy Kraków, a także sponsora, którym jest jeden z banków.

Nagroda imienia noblistki ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest co roku za książkę poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym. Do nagrody zgłoszone mogą być tomy poetyckie wydane oryginalnie po polsku lub w przekładzie na język polski. Książki mogą zgłaszać sami autorzy, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim oraz członkowie kapituły Nagrody.

W poprzednich latach Nagrodę im. W. Szymborskiej otrzymali: Krystyna Dąbrowska za tom "Białe krzesła" i Łukasz Jarosz za tom "Pełna krew" (2013), Julia Hartwig za tom "Zapisane" (2014), Roman Honet za tom "świat był mój" i Jacek Podsiadło za tom "Przez sen" (2015) oraz Jakub Kornhauser za tom "Drożdżownia" i Uros Zupan za tom "Niespieszna żegluga" (2016), Marcin Sendecki za tom "W" (2017), Julia Fiedorczuk za tom "Psalmy" i Linn Hansen za tom "Przejdź do historii" (2018).