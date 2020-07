Premier Mateusz Morawiecki relacjonował w Sejmie wyniki zakończonego 21 lipca szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Szef rządu cytował zagraniczną prasę, by dowieść, że negocjacje były sukcesem polskiego rządu.

Mateusz Morawiecki 22 lipca w Sejmie

W środę, 22 lipca, w Sejmie premier przedstawił informację na temat postanowień porozumienia podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, który odbył się w dniach 17-21 lipca 2020 r.

"Kiedy w czwartek wieczorem leciałem do Brukseli, to sytuacja była pełna wielu znaków zapytania, bardzo wielu niewiadomych, a to z wielu względów, bo chyba nigdy nie było takich różnic między różnymi grupami, między różnymi aliansami, sojuszami w ramach Unii Europejskiej" - zauważył szef rządu.

Jak dodał, "warunki negocjacji nowego budżetu zasadniczo się również zmieniły". "A to przede wszystkim dlatego, że z Unii Europejskiej wystąpiła Wielka Brytania" - przypomniał premier.

"To, w kontekście negocjacji budżetowych i w kontekście negocjacji funduszu odbudowy, oznaczało wyrwę co najmniej 70 mld euro, gdyż w takiej wysokości razy siedem, gdzie ok. 10 mld euro razy siedem - płatnikiem netto była Wielka Brytania" - podkreślił szef rządu. Jak dodał, gdyby doliczyć hipotetyczną kontrybucję do funduszu odbudowy to ta wyrwa byłaby jeszcze większa, ok. 100 mld euro.

"Mam dla rodaków bardzo dobrą wiadomość"

"Było rzeczą oczywistą dla wielu państw, że tym razem fundusz spójności musi być znacząco mniejszy, że Polska będzie mniejszym beneficjentem z funduszu spójności" - zaznaczył szef rządu. "Tymczasem mam dla wysokiej izby, dla rodaków pierwszą, bardzo dobrą wiadomość, bardzo dobry komunikat: Polska jest największym beneficjentem funduszu spójności. To kwota ok. 70 mld euro, a licząc w cenach bieżących, w różnych okresach wydawana, będzie to kwota większa" - dodał premier.

"Tak zwana praworządność"

Premier mówił również o "tak zwanej praworządności". Powtórzył, że polski rząd był przeciwko uzależnianiu wypłaty unijnych środków od przestrzegania zasad państwa prawa. Morawiecki pokreślił, że on i premier Węgier Viktor Orban wynegocjowali "dobre rozwiązanie" w toku negocjacji. Czytaj więcej na ten temat.

Podział unijnych środków

Porozumienie zawarte przez przywódców państw UE zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro: 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki.

Wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro.

Polska - podała wcześniej KPRM - będzie mogła otrzymać z budżetu UE, tzn. w ramach Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. W przeliczeniu na złotówki - jak wylicza kancelaria premiera - oznacza to, że Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (w cenach bieżących), w tym: 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek.