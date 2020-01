"Solidarność Walcząca to braterstwo z wieloma strukturami podziemnej Solidarności, walka ramię w ramię z komunistycznym złem" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na słowa Władysława Frasyniuka, który podważał zasługi zmarłego niedawno ojca premiera - Kornela Morawieckiego.

"Morawieccy walczyli z komunizmem? Błagam... Jeden wyjechał, o drugim nic nie słyszałem" - mówił Frasyniuk w sobotnim wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

"Od pewnego czasu moja rodzina stała się celem niewybrednych ataków ze strony pana Władysława Frasyniuka. Pal diabli, gdy ataki te - mówiąc delikatnie - bardzo niegrzeczne, są kierowane pod moim adresem. Jeśli uznam że warto, mogę odpowiedzieć, mogę przedstawić wielu świadków zdarzeń, mogę odesłać do różnych opracowań i wspomnień" - napisał Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem, "sytuacja jest jednak inna", gdy Frasyniuk uderza jego nieżyjącego ojca, Kornela Morawieckiego.

"Ojciec już nie może się bronić przed wypowiedziami, które fałszują jego działalność w podziemiu, a także próbują przemilczeć lub ośmieszyć (stara strategia (post)komunistów) rolę Solidarności Walczącej w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Dlatego trzeba zareagować" - uważa premier i przekonuje, że "Solidarność Walcząca to tysiące do dziś bezimiennych drukarzy, to odważna walka z komuną wbrew beznadziei, na którą liczyli Kiszczak i Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny, to 600 audycji radiowych, to kontrwywiad i mrówczy kolportaż setek tytułów przez dziesiątki tysięcy zaangażowanych działaczy i sympatyków.



Zwraca też uwagę, że agentom SB nie udało się przeniknąć do władz Solidarności Walczącej ani nie zniszczyć ich struktur. "Dlatego mam przekonanie, że ludzie ‘Solidarności’ pamiętają, w imię jakich zasad podjęli trud walki o wolną Polskę w 1980 roku i dobrze pamiętają mojego Ojca. On przez ponad 50 lat i do końca był wierny tym zasadom. Z komunistycznym złem, z ustrojem PRL, odważnie i ofiarnie walczył od 1968 roku" - napisał Mateusz Morawiecki.



Frasyniukowi odpowiedział jednak nie tylko on. Zrobiła to również siostra premiera, Anna.



"Różnica miedzy moim ojcem a panem Frasyniukiem polega na tym, że w 1980 roku Kornel Morawiecki wzywał do strajku, a Władysław Frasyniuk jako młody kierowca autobusu, do niego przystąpił. Frasyniuk sugeruje również, że zamiast walczyć z komuną, mój ojciec wyjechał z kraju. Prawda jest taka, że Kornela Morawieckiego po jego wieloletniej działalności w podziemiu i aresztowaniu w roku 1987 Kiszczak wyrzucił za granicę po to miedzy innymi, żeby razem z Frasyniukiem biesiadować w Magdalence" - napisała również na Facebooku pod postem Magdaleny Dobrzańskiej-Frasyniuk, która zachęcała do przeczytania wywiadu z jej mężem.

Jak przypomniała Morawiecka, "Kornel nie pił wódki z Kiszczakiem, a z komuną walczył od 1968 r. Dodam, że kiedyś Frasyniuk miał szacunek do Kornela i potrafił stanąć w Jego obronie"